Стройку ЖК «Турист-2» возобновить не удалось
Общество
Короткое замыкание без последующего горения «вырубило» свет на микрорайонах Юго-Запада
Происшествия
На Студеновской столкнулись четыре машины
Происшествия
Изменится схема маршрута автобуса №308к
Общество
Более десяти улиц Липецка останутся без света
Общество
55-летнего обвиняемого в мошенничестве при строительстве домов в Кулешовке отправили в СИЗО
Общество
В дома центра Липецка ограничена подача воды
Общество
В Липецкой области ночью заморозки до -5
Погода в Липецке
Сегодня в Липецке: протяжный вой сирен, открытие сезона в «Унионе», сколько стоит переманить работника
Общество
36-летняя женщина торговала археологическими ценностями
Происшествия
В России
18 минут назад

Россиян ждёт шестидневная рабочая неделя в конце октября

Граждан России в конце октября ждёт шестидневная рабочая неделя.

Шестидневная рабочая неделя ждет россиян в конце октября, — следует из постановления правительства.

«Нерабочие дни перенесены: с воскресенья, 23 февраля, на четверг, 8 мая; с субботы, 8 марта, на пятницу, 13 июня; с субботы, 1 ноября, на понедельник, 3 ноября», — говорится в постановлении.

Ранее юрист по договорной работе и вопросам трудового права HeadHunter Дарья Ерзина рассказала, что шестидневная рабочая неделя в России пройдет с 27 октября по 1 ноября, а рабочий день в субботу будет сокращенным как предпраздничный перед Днем народного единства, — передает РИА Новости.

По ее словам, перенос выходных дней не распространяется на организации с непрерывным циклом работы, экстренные службы и ежедневно обслуживающие население. Для сотрудников таких предприятий праздничные дни могут оставаться рабочими по графику, но они должны оплачиваться в повышенном размере.
праздники
выходные
