18 минут назад
Россиян ждёт шестидневная рабочая неделя в конце октября
Граждан России в конце октября ждёт шестидневная рабочая неделя.
«Нерабочие дни перенесены: с воскресенья, 23 февраля, на четверг, 8 мая; с субботы, 8 марта, на пятницу, 13 июня; с субботы, 1 ноября, на понедельник, 3 ноября», — говорится в постановлении.
Ранее юрист по договорной работе и вопросам трудового права HeadHunter Дарья Ерзина рассказала, что шестидневная рабочая неделя в России пройдет с 27 октября по 1 ноября, а рабочий день в субботу будет сокращенным как предпраздничный перед Днем народного единства, — передает РИА Новости.
По ее словам, перенос выходных дней не распространяется на организации с непрерывным циклом работы, экстренные службы и ежедневно обслуживающие население. Для сотрудников таких предприятий праздничные дни могут оставаться рабочими по графику, но они должны оплачиваться в повышенном размере.
