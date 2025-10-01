Все новости
В Госдуме предлагают перенести начало уроков в школах на девять часов утра

Депутаты от фракции ЛДПР под руководством председателя партии Леонида Слуцкого подготовили законопроект о фиксации пятидневной учебной недели и установлении времени начала школьных занятий с 9:00. Законопроектом также предусматривается организация в выходные дни внеучебных мероприятий — спортивных, культурных и воспитательных.

Депутаты Госдумы от партии ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким внесут на рассмотрение ГД новый законопроект. Им предлагается перенести начало уроков в школах на 9.00 и закрепить пятидневную учебную неделю, — передает РИА Новости со ссылкой на документ.

Как уточняется, изменения предлагают внести в статью 13 закона «Об образовании в Российской Федерации».

«В целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся законопроектом предлагается закрепить пятидневную учебную (рабочую) неделю и установить время начала учебных занятий не ранее 9 часов утра», — говорится в документе.

Также предлагается проведение в выходные и праздничные дни внеучебных мероприятий: культурных, спортивных и воспитательных. В данном случае речь идет о событиях, не входящих в учебный план.

Как рассказал агентству соавтор инициативы, глава комитета ГД по охране здоровья Сергей Леонов, нагрузка на школьников действительно высокая. Перенос начала уроков на 9.00 даст детям возможность высыпаться, а родителям — спокойно отвезти их в школу перед рабочей сменой, — добавил он.

Ранее в Госдуме предложили ввести в российских школах обязательную 15-минутную зарядку перед первым уроком. Как уточнили в Госдуме, необходимость введения зарядки обусловлена тем, что за последние 20 лет в РФ серьезно ухудшилось здоровье детей из-за снижения физической активности, — пишет Lenta.ru.
школа
образование
график
