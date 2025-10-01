В Госдуме предлагают перенести начало уроков в школах на девять часов утра

Депутаты от фракции ЛДПР под руководством председателя партии Леонида Слуцкого подготовили законопроект о фиксации пятидневной учебной недели и установлении времени начала школьных занятий с 9:00. Законопроектом также предусматривается организация в выходные дни внеучебных мероприятий — спортивных, культурных и воспитательных.