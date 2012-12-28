55-летнего обвиняемого в мошенничестве при строительстве домов в Кулешовке отправили в СИЗО
В России
9 минут назад
В криптоотрасли назвали причины блокировки главного хаба по обналичке в РФ
В «Москва-Сити» закрылись известные пункты обмена, такие как Rapira и Mosca. Владельцы других площадок приостановили операции, чтобы избежать проверок. Они шли в течение трех недель, по некоторым данным, правоохранители изымали наличные и оборудование у операторов. По словам аналитиков, такие визиты стали для обменников привычными, но настоящая ситуация потребовала времени для осознания серьезности происходящего.
Правоохранительные органы также проверяли курьеров на наличие дроперских карт, что привело к изъятию подозрительных материалов. Корреспонденты «Известий» выяснили, что несколько крупных обменников временно приостановили работу 30 сентября, но к вечеру многие из них вернулись к обычному режиму.
Источники «Известий» указали, что криптообменники использовались для обналичивания незаконно полученных средств, включая деньги от онлайн-казино и торговли запрещенными веществами. Законодатели усиливают борьбу с киберпреступностью, что может привести к изменениям в законодательстве и дальнейшему контролю за деятельностью криптообменников.
