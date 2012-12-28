Липецкая вечЁрка: авария на водопроводе, дистанционка в трех школах и северное сияние

Сегодня, 30 сентября, в центре Липецка прорвало водопровод, в нескольких классах трех школ учеников отправили на дистант, и жители региона увидели северное сияние.