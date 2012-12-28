За сломанную полицейскому руку 29-летний беглец из колонии получил 10 лет лишения свободы
сегодня, 20:25
Липецкая вечЁрка: авария на водопроводе, дистанционка в трех школах и северное сияние
Сегодня, 30 сентября, в центре Липецка прорвало водопровод, в нескольких классах трех школ учеников отправили на дистант, и жители региона увидели северное сияние.
«Соборная, 1 ну наконец-то мы дождались!» — позлорадствовал Злой.
Чуть позже стало известно о том, что на водоводе диаметром 600 миллиметров в районе Тамбовской трассы произошла нештатная ситуация.
«РВК-Липецк прикладывает максимум усилий для ее ликвидации, однако выполнение работ осложняется заболоченностью территории. Сегодня специалисты выполняют дренирование водопровода и участка, а также отсыпают пути для подъезда спецтехники техники», — пояснили в энергокомпании и оповестили о крупном отключении холодной воды 1 октября.
Под отключение попадают несколько десятков улиц. Энергетики попросили липчан заранее запастись водой. Подвоз ресурса будет организован только к дому № 10 по улице Ушинского — это больница. Вряд ли у горожан будет возможность набрать там ведро воды.
«Мы без воды уже вторые сутки. От официального источника никакой информации, звоним в РВК и там отвечают «ничего не знаем, сроки сообщить не можем». Кто тогда должен отвечать? О критичности ситуации вероятно надо сообщать до того, как отключили. Нельзя без воды сидеть столько, кто за это должен отвечать? Чиновники, администрациям РВК?» — возмутилась Наталья.
«Но дьявол в деталях! Нужно набрать емкость с водой — ведро и поднять его на свой этаж, а это не так просто, особенно для пожилых и больных людей. О людях как всегда не подумали! По факту воду набираем только на питье, для туалета приходиться ходить в бутылку или терпеть, или на улицу в кустики! Это критическая ситуация, могли бы предупредить людей, и люди набрали бы ванны с водой», — пожаловался Андрей.
«Эта труба, дай бог памяти, там гниёт, когда я еще мальчишкой в этих прудах купался при прошлом Брежневе», — сообщил Игорь.
Жильцы дома № 13 по улице 50 лет НЛМК с 25-го июля живут без горячей воды! Когда похолодало, без этого ресурса стало еще тяжелее.
«А кто нам поможет? У нас с 27 июня. нет горячей воды. Улица 30 лет Октября. И каждый день отписки: завтра, послезавтра. Обратите внимание на наши дома № 5 и 7. Хочется надеяться, что кто-нибудь из чиновников прочтёт», — попросила Галина.
Многие, наверное, сейчас завидуют жителям Грязинского района. Там с 1 октября начнется подача отопления в многоэтажные дома!
Как всегда тема про отопление набрала большое количество разнообразных комментариев. Читатели ругались прямо на GOROD48.
«На следующий недели +15..+18. Опять улицу топить будут. Да и грязинцы богаче липчан», — считает Гость.
«Тем кто пишет — начинайте платить. Мы и так будем платить за полный месяц, даже если включат с 15 числа. А в квартирах очень холодно, а у многих еще и горячей воды нет. Поэтому не пишите ерунду. Больше никто не заплатит. Берут плату за полный месяц», — ответил Вопрос.
«Липчане считают Грязи деревней, хотя дальше ж/д вокзала не ездили. В Грязях чисто, светло, побелено и ям нет. А Липецк весь в баклажках и в листьях, которые упали в 2020 году», — похвалилось Грязинское БТИ.
«Пусть уже включают. С таким запуском тепла, как у нас в городе, начнут подачу 1 октября, а со всеми авариями, запусками, поломками и т. д. хорошо, если тепло придет к середине месяца. У нас один год к середине ноября только все нормально подключили. А должны были в начале октября», — предложила Юлия.
«Хорошая мина при плохой игре. Какое отопление, если центр разрыт и когда это кончится — неизвестно. Не будет отопления, не мечтайте. Как всегда по пословице: на охоту ехать — собак кормить», — заметил комментатор.
«А как же Москва не соблюдает эти нормы? Там уже давно люди живут в теплых квартирах и не болеют. Просто наши чинуши живут в особняках, им тепло, а человеческие качества остались где-то далеко», — реплика от еще одного комментатора.
Пять классов в трёх школах Липецка № 32, 34 и 51 переведены на дистанционку.
Напомним, дистанционное обучение вводится в классе или учреждении на 7-10 дней в случае отсутствия 20% и более детей по причине заболеваемости гриппом и ОРВИ.
В ближайшее воскресенье будет отмечаться День учителя. GOROD48 поинтересовался у липчан на улице, какой предмет вы добавили бы в школьную программу, а какой убрали?
Минувшей ночью в Липецкой области можно было наблюдать северное сияние — седьмой раз в 2025 году. Первая вспышка была в новогоднюю ночь. При том, что это не типичное для нашей полосы оптическое явление.
Сегодня ночью в Липецке ожидаются морозы до -3 градусов, а по области даже до -5 градусов. Так что может быть побит рекорд 1958 года, когда 1 октября похолодало до 3 градусов мороза. Завтра днем, по прогнозам синоптиков, разогреет до +13 градусов. Многие еще помнят, что самый теплый день 1 октября был в 2023 году, когда воздух прогрелся до +25 градусов.
И обратите внимание, что изменится схема маршрута автобуса № 308к.
В Липецкой области открывают охоту на лосей, благородных оленей и косуль. А в липецких парках разложат вакцину от бешенства.
