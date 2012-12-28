Липецкая вечЁрка: включение тепла, передел транспортного рынка и привет от Никиты Михалкова
Президент РФ ввел особый порядок продажи федерального имущества
Президент России Владимир Путин подписал указ, который вводит особый порядок продажи федерального имущества.
Как указано в преамбуле, механизм вводится в связи с недружественными действиями западных стран. Он нужен для защиты национальных интересов РФ на фоне санкций.
«Установить, что в случаях, предусмотренных решением президента РФ, в целях обеспечения обороноспособности и безопасности РФ реализация имущества, находящегося в федеральной собственности (федеральное имущество), может осуществляться с учетом <…> особенностей», — говорится в документе.
Так, на определение рыночной стоимости имущества и подготовку отчета об оценке дается не больше 10 рабочих дней со дня заключения договора об оценке. Список физических и юридических лиц, имеющих право проводить оценку рыночной стоимости для целей настоящего указа, утверждается правительством.
«Применяется специальный порядок осуществления государственной регистрации, учета и перехода прав на федеральное имущество, в том числе сокращаются сроки таких государственной регистрации, учета и перехода прав», — указано также в числе особенностей. Банк ПСБ «организует от имени РФ продажу приватизируемого федерального имущества и осуществляет функции продавца такого имущества».
Решением президента РФ могут быть установлены особенности применения законодательства, в том числе о приватизации, об акционерных обществах, об обществах с ограниченной ответственностью, о рынке ценных бумаг, о банках и банковской деятельности, о защите конкуренции. Уточняется, что указ вступает в силу с этого дня.
