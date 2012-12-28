Все новости
В Липецкую область приходят заморозки
Погода в Липецке
Липецкая вечЁрка: включение тепла, передел транспортного рынка и привет от Никиты Михалкова
Общество
Неудачная стрижка йоркширского терьера обошлась груминг-салону в 47 тысяч рублей
Общество
На девяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Сегодня в Липецке: бордель на театральной сцене, сколько пьют липчане – цифры завораживают
Общество
Мощная вспышка на Солнце отразилась северным сиянием над Липецкой областью
Общество
В дома центра Липецка ограничена подача воды
Общество
Липчане два месяца живут без горячей воды
Общество
Размахивал карточками, словно шашкой – судья-тинэйджер вынес «Металлургу» 7 предупреждений и 3 удаления
Спорт
Юный ельчанин задержан за распространение наркотиков
Происшествия
Стройку ЖК «Турист-2» возобновить не удалось
Общество
В Липецкой области открыли охоту на лосей, благородных оленей и косуль
Общество
В дома центра Липецка ограничена подача воды
Общество
Рязанский суд вынес приговор липчанке за покушение на убийство новорожденного сына 17-летней давности
Происшествия
Обвинившая своего бывшего в изнасиловании 37-летняя женщина оштрафована на 100 000 рублей
Происшествия
Изменится схема маршрута автобуса №308к
Общество
В Липецкой области выросло производство яиц
Общество
В осенний призыв в армию уйдут 448 липчан
Общество
Завтра появится «спецкнопка» для пострадавших от мошенников
Происшествия
Студента из Пензы будут судить за продажу липчанину сломанной видеокарты за 140 000 рублей
Происшествия
В России
3 минуты назад

Президент РФ ввел особый порядок продажи федерального имущества

Президент России Владимир Путин подписал указ, который вводит особый порядок продажи федерального имущества.

Президент России Владимир Путин подписал указ об особенностях продажи имущества, находящегося в федеральной собственности, — передает ТАСС.

Как указано в преамбуле, механизм вводится в связи с недружественными действиями западных стран. Он нужен для защиты национальных интересов РФ на фоне санкций.

«Установить, что в случаях, предусмотренных решением президента РФ, в целях обеспечения обороноспособности и безопасности РФ реализация имущества, находящегося в федеральной собственности (федеральное имущество), может осуществляться с учетом <…> особенностей», — говорится в документе.

Так, на определение рыночной стоимости имущества и подготовку отчета об оценке дается не больше 10 рабочих дней со дня заключения договора об оценке. Список физических и юридических лиц, имеющих право проводить оценку рыночной стоимости для целей настоящего указа, утверждается правительством.

«Применяется специальный порядок осуществления государственной регистрации, учета и перехода прав на федеральное имущество, в том числе сокращаются сроки таких государственной регистрации, учета и перехода прав», — указано также в числе особенностей. Банк ПСБ «организует от имени РФ продажу приватизируемого федерального имущества и осуществляет функции продавца такого имущества».

Решением президента РФ могут быть установлены особенности применения законодательства, в том числе о приватизации, об акционерных обществах, об обществах с ограниченной ответственностью, о рынке ценных бумаг, о банках и банковской деятельности, о защите конкуренции. Уточняется, что указ вступает в силу с этого дня.
