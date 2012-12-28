Липецкая вечЁрка: включение тепла, передел транспортного рынка и привет от Никиты Михалкова
Размахивал карточками, словно шашкой – судья-тинэйджер вынес «Металлургу» 7 предупреждений и 3 удаления
Из-за аварии на трубопроводе, расположенном в заболоченной местности, часть Сокола остается без воды
Рязанский суд вынес приговор липчанке за покушение на убийство новорожденного сына 17-летней давности
Обвинившая своего бывшего в изнасиловании 37-летняя женщина оштрафована на 100 000 рублей
В России
В Москве сотрудник банка напал с ножом на свою начальницу и убил ее
В Москве сотрудник отделения банка на Автозаводской улице напал с ножом на свою начальницу.
По данным следствия, 30 сентября в помещении отделения банка, расположенного на улице Автозаводской в Москве, сотрудник подразделения нанес ножевое ранение своей 39-летней начальнице. От полученных повреждений женщина скончалась на месте происшествия, — говорится в Телеграм-канале ведомства.
Уточняется, что злоумышленник был обезврежен и задержан. В ближайшее время он будет доставлен в подразделение московского ведомства, где следователи приступят к его допросу.
Следователи и криминалисты столичного СК работают на месте происшествия. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
По предварительным данным, телесные повреждения потерпевшей причинил ножом ее коллега на почве личных неприязненных отношений, — сообщает прокуратура Москвы.
