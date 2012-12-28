Липецкая вечЁрка: включение тепла, передел транспортного рынка и привет от Никиты Михалкова
В мире
сегодня, 15:16
Жителей японского города просят ограничить использование смартфонов в часы досуга
Данный запрет не предусматривает штрафов или иных механизмов принуждения и носит рекомендательный характер.
Начиная с 1 октября жителей Тоёакэ попросят ограничить использование своих устройств в часы досуга — определенные как время, свободное от работы, учебы и других повседневных обязанностей, — примерно двумя часами в день. Власти также рекомендовали детям младшего школьного возраста воздерживаться от использования смартфонов после 21:00, а старшеклассникам — после 22:00.
Нормативный акт не предусматривает штрафов или иных механизмов принуждения и носит рекомендательный характер, — сообщает издание.
Мэр города Масафуми Коки заявил, что данная рекомендация предназначена для поощрения лучшего сна и более крепких семейных отношений, а не для контроля за поведением граждан, однако некоторые критики обвинили власти города в выходе за пределы своих полномочий.
«Люди подумали, что мы пытаемся ввести строгое ограничение по времени. Это совсем не так. Мы никого не пытаемся контролировать», — заявил Коки.
Как пишет SCMP, постановление, которое городское собрание Тоёакэ приняло большинством голосов 22 сентября, является первым в Японии, рекомендующим суточный лимит экранного времени для всех жителей, а не только для детей.
В дополнительной резолюции, принятой собранием, подчеркивается важность уважения индивидуальных стилей жизни и обещается проанализировать эффекты от данной политики после сбора отзывов от граждан.
При этом Швеция введет общегосударственный запрет на использование смартфонов во всех школах. Начиная с осени 2026 года все школы и группы продленного дня будут обязаны забирать телефоны у учащихся и хранить их до конца дня.
