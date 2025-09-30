«В старый «Мерседес» я могу посадить до ста пассажиров. А сколько их поместится в новый «Волгабас»?
Липецкая вечЁрка: включение тепла, передел транспортного рынка и привет от Никиты Михалкова
Размахивал карточками, словно шашкой – судья-тинэйджер вынес «Металлургу» 7 предупреждений и 3 удаления
Из-за аварии на трубопроводе, расположенном в заболоченной местности, часть Сокола остается без воды
Рязанский суд вынес приговор липчанке за покушение на убийство новорожденного сына 17-летней давности
Обвинившая своего бывшего в изнасиловании 37-летняя женщина оштрафована на 100 000 рублей
В России
6
48 минут назад
Картаполов объяснил крупнейший за девять лет осенний призыв статистикой весеннего
Рост числа призывников этой осенью по сравнению с предыдущими годами обусловлен тем, что во время весенней кампании было набрано несколько меньше военнослужащих, чем предполагалось. Об этом сообщил глава комитета по обороне Госдумы, генерал-полковник Андрей Картаполов.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о призыве 1 октября на службу в вооруженные силы 135 тысяч граждан. Это самая крупная осенняя кампания с 2016 года, когда на службу привлекались 152 тысячи человек.
По словам Картаполова, в прошедший весенний призыв планировалось набрать 160 тысяч призывников.
«Набрали меньше по разным причинам. Поэтому на осенний призыв цифры выросли», — сказал он.
Парламентарий также подчеркнул, что продолжается плановое развитие Вооруженных сил России. «Формируются новые части, в том числе в Ленинградском военном округе, для прикрытия границы с Финляндией. Там же кто-то тоже должен служить», — отметил генерал-полковник.
Картаполов также назвал увеличение числа призывников объективным процессом, который не связан с проведением специальной военной операции.
24 сентября Госдума рассмотрела и приняла в первом чтении законопроект о круглогодичном призыве в армию. Авторы документа предложили проводить призывные мероприятия в течение всех 12 месяцев, что, по их мнению позволит распределить нагрузку на призывные пункты. Как заявил Картаполов, инициатива «идет навстречу призывникам». Кроме того, по его словам, действующая система весеннего и осеннего призывов устарела и не отвечает требованиям цифровой эпохи, в том числе из-за необходимости каждые полгода издавать новые приказы, которые, «по сути, дублируют друг друга», — пишет Lenta.Ru.
0
0
0
0
0
Комментарии