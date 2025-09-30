Картаполов объяснил крупнейший за девять лет осенний призыв статистикой весеннего

Рост числа призывников этой осенью по сравнению с предыдущими годами обусловлен тем, что во время весенней кампании было набрано несколько меньше военнослужащих, чем предполагалось. Об этом сообщил глава комитета по обороне Госдумы, генерал-полковник Андрей Картаполов.