ЦБ РФ утвердил дизайн новой купюры в 1000 рублей
Сейчас над эскизным проектом новой банкноты в 1000 рублей работают художники Банка России и Гознака.
«Совет директоров одобрил концептуальный дизайн обновленной банкноты, и сейчас художники Банка России и Гознака работают над эскизным проектом», — сказала она на открытом заседании консультативного совета по банкнотам.
Голосование за символ для банкноты завершилось еще в декабре, в нем победил теплоход «Метеор», — сообщает РИА Новости.
Набиуллина добавила, что сейчас активно идет подготовка к презентации купюры, все пожелания россиян были учтены.
«Мы очень стараемся, чтобы банкнота открыла глаза, чтобы ее очень приятно было держать в руках», — отметила глава ЦБ РФ.
Она также пояснила, что на купюру может попасть не один символ, а больше: сколько их будет и какие окажутся на первом плане, определят художники Центробанка.
Выпуск обновленной купюры номиналом 1000 рублей приостановили в 2023 году, так как изображенное на ней храмовое здание Казанского кремля без креста вызвало неоднозначную реакцию в обществе. Чтобы учесть разные мнения, Банк России провел народное онлайн-голосование по символам для новой банкноты.
Кроме того, обновленную банкноту номиналом 500 рублей планируется представить во втором полугодии 2026 года, — заявил заместитель председателя Банка России Сергей Белов.
«Точные сроки, когда мы представим новую банкноту в 500 рублей, будут определены позже. Но мы нацелены на второе полугодие следующего года», — сказал он.
Для лицевой стороны банкноты будет выбран один из символов Пятигорска, для оборотной — один из символов СКФО, — передает ТАСС.
Также в регуляторе сообщили, что Банк России 1 октября 2025 года выпускает в обращение памятные серебряные монеты «Роза» серии «Алмазный фонд России»: номиналом 3 рубля; номиналом 25 рублей; номиналом 25 рублей с цветным покрытием.
С лицевой и оборотной сторон монет по окружности имеется выступающий кант.
Тираж монет номиналом 3 рубля — три тысячи штук; номиналом 25 рублей — 0,5 тыс. штук; номиналом 25 рублей с цветным покрытием — 0,5 тыс. штук.
Выпускаемые монеты являются законным средством наличного платежа на территории РФ и обязательны к приему по номиналу во все виды платежей без ограничений.
