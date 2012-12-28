Все новости
«В старый «Мерседес» я могу посадить до ста пассажиров. А сколько их поместится в новый «Волгабас»?
Общество
«Пришли к ним в квартиру и ужаснулась: разруха, грязь, вонь»
Происшествия
В Липецкую область приходят заморозки
Погода в Липецке
Липецкая вечЁрка: включение тепла, передел транспортного рынка и привет от Никиты Михалкова
Общество
ИИ помогает коммунальщикам отфутболивать липчан?
Общество
Неудачная стрижка йоркширского терьера обошлась груминг-салону в 47 тысяч рублей
Общество
На девяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Сегодня в Липецке: бордель на театральной сцене, сколько пьют липчане – цифры завораживают
Общество
На улице Титова хлещет кипяток
Общество
Мощная вспышка на Солнце отразилась северным сиянием над Липецкой областью
Общество
В дома центра Липецка ограничена подача воды
Общество
Из-за аварии на трубопроводе, расположенном в заболоченной местности, часть Сокола остается без воды
Общество
Рязанский суд вынес приговор липчанке за покушение на убийство новорожденного сына 17-летней давности
Происшествия
Пять классов в трёх школах Липецка переведены на дистанционку
Общество
Из контейнеров пропало стройматериалов и техники на полмиллиона рублей
Происшествия
В Липецкой области открыли охоту на лосей, благородных оленей и косуль
Общество
Обвинившая своего бывшего в изнасиловании 37-летняя женщина оштрафована на 100 000 рублей
Происшествия
Завтра появится «спецкнопка» для пострадавших от мошенников
Происшествия
В Липецкой области выросло производство яиц
Общество
Стройку ЖК «Турист-2» возобновить не удалось
Общество
В России
1
сегодня, 13:24

ЦБ РФ утвердил дизайн новой купюры в 1000 рублей

Сейчас над эскизным проектом новой банкноты в 1000 рублей работают художники Банка России и Гознака.

Онлайн-голосование по выбору символов для новой купюры в 500 рублей стартует 1 октября в 10.00 мск, итоги будут подведены 14 октября, — рассказала глава Банка России Эльвира Набиуллина на открытом заседании Консультативного совета по банкнотам.

«Совет директоров одобрил концептуальный дизайн обновленной банкноты, и сейчас художники Банка России и Гознака работают над эскизным проектом», — сказала она на открытом заседании консультативного совета по банкнотам.

Голосование за символ для банкноты завершилось еще в декабре, в нем победил теплоход «Метеор», — сообщает РИА Новости.

Набиуллина добавила, что сейчас активно идет подготовка к презентации купюры, все пожелания россиян были учтены.

«Мы очень стараемся, чтобы банкнота открыла глаза, чтобы ее очень приятно было держать в руках», — отметила глава ЦБ РФ.

Она также пояснила, что на купюру может попасть не один символ, а больше: сколько их будет и какие окажутся на первом плане, определят художники Центробанка.

Выпуск обновленной купюры номиналом 1000 рублей приостановили в 2023 году, так как изображенное на ней храмовое здание Казанского кремля без креста вызвало неоднозначную реакцию в обществе. Чтобы учесть разные мнения, Банк России провел народное онлайн-голосование по символам для новой банкноты.

Кроме того, обновленную банкноту номиналом 500 рублей планируется представить во втором полугодии 2026 года, — заявил заместитель председателя Банка России Сергей Белов.

«Точные сроки, когда мы представим новую банкноту в 500 рублей, будут определены позже. Но мы нацелены на второе полугодие следующего года», — сказал он.

Для лицевой стороны банкноты будет выбран один из символов Пятигорска, для оборотной — один из символов СКФО, — передает ТАСС.

Также в регуляторе сообщили, что Банк России 1 октября 2025 года выпускает в обращение памятные серебряные монеты «Роза» серии «Алмазный фонд России»: номиналом 3 рубля; номиналом 25 рублей; номиналом 25 рублей с цветным покрытием.

С лицевой и оборотной сторон монет по окружности имеется выступающий кант.

Тираж монет номиналом 3 рубля — три тысячи штук; номиналом 25 рублей — 0,5 тыс. штук; номиналом 25 рублей с цветным покрытием — 0,5 тыс. штук.

Выпускаемые монеты являются законным средством наличного платежа на территории РФ и обязательны к приему по номиналу во все виды платежей без ограничений.
