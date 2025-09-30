«В старый «Мерседес» я могу посадить до ста пассажиров. А сколько их поместится в новый «Волгабас»?
ФСБ предлагает интегрировать свои изоляторы в систему работы с подростками
Необходимость работы с несовершеннолетним контингентом со стороны ФСБ напрямую связана с ростом числа дел, подследственных службе, где правонарушителями выступают подростки
Предполагается, что следственные изоляторы ФСБ смогут участвовать в комиссиях по делам подростков, а также вносить сведения о них в госреестры и государственные информационные системы, — пишет Lenta.ru.
В действие постановление может быть введено 1 января 2026 года.
23 июля президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому ФСБ разрешили создавать свои следственные изоляторы. Также российской спецслужбе передадут СИЗО, находящиеся в центральном подчинении Федеральной службы исполнения наказаний.
