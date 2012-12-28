«В старый «Мерседес» я могу посадить до ста пассажиров. А сколько их поместится в новый «Волгабас»?
сегодня, 11:39
На Землю обрушилась самая сильная за три месяца магнитная буря
Событие такого уровня последний раз наблюдалось 1 июня, когда был прямой удар крупного солнечного протуберанца в сторону Земли.
«Регистрируется резкое усиление геомагнитных колебаний», — сказал он.
По последним измерениям, индекс геомагнитной активности Kp вырос до уровня 7.33, что соответствует магнитной буре категории G3+ по 5-балльной шкале.
Специалист отметил, что в прошлый раз явление такого уровня фиксировалось в первый день лета, когда Солнце выбросило крупного протуберанца в сторону Земли.
Ситуация в космическом пространстве около планеты остается непростой из-за воздействия усиленной солнечной активности, — подчеркнул он.
