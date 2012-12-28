«В старый «Мерседес» я могу посадить до ста пассажиров. А сколько их поместится в новый «Волгабас»?
ФАС и Минэнерго стали требовать от заправок в регионах снижать цены на топливо
На фоне сокращения производства бензина и дизельного топлива на российских нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ) и рекордного роста биржевых цен владельцы сетей АЗС в регионах начали получать письма от Федеральной антимонопольной службы (ФАС). По поручению ФАС региональные службы осуществляют контроль соблюдения антимонопольного законодательства на топливном рынке.
Минэнерго и региональные управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС) начали направлять владельцам заправочных сетей запросы с требованием обосновать рост цен на топливо. Также ведомства запрашивают информацию о наличии запасов топлива и о фактах перебоев в поставках, — рассказали изданию участники рынка.
По словам президента Независимого топливного союза Павла Баженова, региональные органы власти уже не раз запрашивали у сетей АЗС данные о ценообразовании и обеспеченности топливом.
В пресс-службе ФАС подтвердили, что территориальные органы службы осуществляют контроль соблюдения антимонопольного законодательства на топливном рынке, включая запросы у АЗС информации о ценах и запасах топлива.
По результатам анализа предоставленной информации принимаются решения о наличии или отсутствии признаков нарушений антимонопольного законодательства, — пояснили в ведомстве. Например, были выданы предупреждения владельцам сетей АЗС в Тверской и Тюменской областях, — добавили в ФАС.
Если ФАС сочтет рост цен экономически необоснованным, владельцам сетей грозят административные штрафы, предписания о снижении стоимости и даже приостановка деятельности в случае систематических нарушений, — рассказали эксперты.
