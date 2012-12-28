Все новости
В России
56
сегодня, 10:43
1

ФАС и Минэнерго стали требовать от заправок в регионах снижать цены на топливо

На фоне сокращения производства бензина и дизельного топлива на российских нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ) и рекордного роста биржевых цен владельцы сетей АЗС в регионах начали получать письма от Федеральной антимонопольной службы (ФАС). По поручению ФАС региональные службы осуществляют контроль соблюдения антимонопольного законодательства на топливном рынке.

АЗС в регионах стали получать предупреждения ФАС из-за необоснованного роста цен. Минэнерго и антимонопольная служба в субъектах начали проверки сетей на фоне подорожания топлива и сбоев в поставках. Правительство готовит и другие меры, в частности полный запрет на экспорт бензина и дизеля до конца года, — пишут «Известия».

Минэнерго и региональные управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС) начали направлять владельцам заправочных сетей запросы с требованием обосновать рост цен на топливо. Также ведомства запрашивают информацию о наличии запасов топлива и о фактах перебоев в поставках, — рассказали изданию участники рынка.

По словам президента Независимого топливного союза Павла Баженова, региональные органы власти уже не раз запрашивали у сетей АЗС данные о ценообразовании и обеспеченности топливом.

В пресс-службе ФАС подтвердили, что территориальные органы службы осуществляют контроль соблюдения антимонопольного законодательства на топливном рынке, включая запросы у АЗС информации о ценах и запасах топлива.

По результатам анализа предоставленной информации принимаются решения о наличии или отсутствии признаков нарушений антимонопольного законодательства, — пояснили в ведомстве. Например, были выданы предупреждения владельцам сетей АЗС в Тверской и Тюменской областях, — добавили в ФАС.

Если ФАС сочтет рост цен экономически необоснованным, владельцам сетей грозят административные штрафы, предписания о снижении стоимости и даже приостановка деятельности в случае систематических нарушений, — рассказали эксперты.
Комментарии (1)

Максим
сегодня, 11:12
А каком снижении идёт речь у нас во Владимирской области на газпроме 92 бензин уже 65 а 95 бензин уже 75 рублей это перебор какой-то а зарплаты не хрена не поднимают.
