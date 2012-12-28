ФАС и Минэнерго стали требовать от заправок в регионах снижать цены на топливо

На фоне сокращения производства бензина и дизельного топлива на российских нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ) и рекордного роста биржевых цен владельцы сетей АЗС в регионах начали получать письма от Федеральной антимонопольной службы (ФАС). По поручению ФАС региональные службы осуществляют контроль соблюдения антимонопольного законодательства на топливном рынке.