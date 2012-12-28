«В старый «Мерседес» я могу посадить до ста пассажиров. А сколько их поместится в новый «Волгабас»?
Липецкая вечЁрка: включение тепла, передел транспортного рынка и привет от Никиты Михалкова
Размахивал карточками, словно шашкой – судья-тинэйджер вынес «Металлургу» 7 предупреждений и 3 удаления
В России
38
32 минуты назад
Нилов заявил о выплатах ко дню пожилого человека в некоторых регионах
Массовых единовременных выплат к Международному дню пожилого человека на федеральном уровне не предусмотрено.
«Хотя массовых единовременных выплат к грядущему Дню пожилого человека на федеральном уровне в этом году не предусмотрено, их заложили в региональные бюджеты некоторые субъекты. Отдельные субъекты назначают единовременные выплаты за счет региональных бюджетов», — сказал Нилов.
По его словам, условия и размеры такой выплаты зависят от возможностей конкретного региона и соцпрограмм, которые в нем действуют.
«Например, я знаю, что в этом году финансовая поддержка в честь Дня пожилого человека ждет старшее поколение в Ненецком автономном округе, на Ямале, в Приморье, Ярославской, Рязанской и Челябинской областях», — уточнил парламентарий.
В Москве спецвыплат не запланировано, поскольку они распределены по отдельным программам поддержки различных категорий пожилых граждан и чаще всего деньги предоставляются в беззаявительном порядке на тот же счет, что и ежемесячная пенсионная выплата.
Депутат подчеркнул, что многие регионы в эти дни активно привлекают спонсоров и благотворителей, чтобы организовать праздничные мероприятия, вручить старшему поколению подарки, и особое внимание уделяется ветеранам Великой Отечественной, их вдовам (и вдовцам), бывшим малолетним узникам фашизма и блокадникам.
«Вообще, конечно, поддержка таких уязвимых категорий, как пожилые граждане, должна быть беспрерывной и не ограничиваться рамками профильных госпрограмм, тем более что для некоторых категорий нет единого подхода, как с «детьми войны» — от региона к региону их поддержка различается», — добавил он.
Глава думского комитета рассказал, что поэтому он совместно с коллегами предложил в качестве законодательной инициативы ввести в правовое поле унифицированную категорию «Дети Великой Победы» с общим для таких граждан набором выплат и льгот.
«И, конечно, в зависимости от возможностей федерального бюджета, необходимо внедрять массовые дополнительные выплаты к отдельным праздникам, как, например, это происходит в связи с Днем Победы. Любая возможность помочь старшему поколению должна быть использована», — резюмировал Нилов.
0
0
0
0
0
Комментарии