Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Никита Михалков ответил на привет от Аллы Пугачёвой в Липецке
Культура
«В старый «Мерседес» я могу посадить до ста пассажиров. А сколько их поместится в новый «Волгабас»?
Общество
Липчан предупреждают о заморозках
Погода в Липецке
«Пришли к ним в квартиру и ужаснулась: разруха, грязь, вонь»
Происшествия
В Липецкую область приходят заморозки
Погода в Липецке
В Липецкой области раскрыта кража денег из банкомата
Происшествия
Липецкая вечЁрка: включение тепла, передел транспортного рынка и привет от Никиты Михалкова
Общество
ИИ помогает коммунальщикам отфутболивать липчан?
Общество
Неудачная стрижка йоркширского терьера обошлась груминг-салону в 47 тысяч рублей
Общество
На девяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Читать все
Липчане два месяца живут без горячей воды
Общество
Размахивал карточками, словно шашкой – судья-тинэйджер вынес «Металлургу» 7 предупреждений и 3 удаления
Спорт
Пенсионерка из Усманского района предстанет перед судом за кражу кошелька в магазине
Общество
Губернатор придумал знак отличия для креативных чиновников
Общество
Мощная вспышка на Солнце отразилась северным сиянием над Липецкой областью
Общество
Сегодня в Липецке: бордель на театральной сцене, сколько пьют липчане – цифры завораживают
Общество
Тренер «Металлурга» верит в героизм подопечных
Спорт
На девяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Два ДТП за сутки в регионе: трое пострадавших
Происшествия
НЛМК сократил потребление природной воды за счет ее повторного использования
НЛМК Live
Читать все
В России
38
32 минуты назад

Нилов заявил о выплатах ко дню пожилого человека в некоторых регионах

Массовых единовременных выплат к Международному дню пожилого человека на федеральном уровне не предусмотрено.

Глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов заявил, что массовых единовременных выплат ко Дню пожилого человека на федеральном уровне в 2025 году не предусмотрено, но некоторые российские регионы назначают такие выплаты за счет своего бюджета. Они предусмотрены в Ненецком автономном округе, на Ямале, в Приморье, Ярославской, Рязанской и Челябинской областях, — передает РИА Новости.

«Хотя массовых единовременных выплат к грядущему Дню пожилого человека на федеральном уровне в этом году не предусмотрено, их заложили в региональные бюджеты некоторые субъекты. Отдельные субъекты назначают единовременные выплаты за счет региональных бюджетов», — сказал Нилов.

По его словам, условия и размеры такой выплаты зависят от возможностей конкретного региона и соцпрограмм, которые в нем действуют.

«Например, я знаю, что в этом году финансовая поддержка в честь Дня пожилого человека ждет старшее поколение в Ненецком автономном округе, на Ямале, в Приморье, Ярославской, Рязанской и Челябинской областях», — уточнил парламентарий.

В Москве спецвыплат не запланировано, поскольку они распределены по отдельным программам поддержки различных категорий пожилых граждан и чаще всего деньги предоставляются в беззаявительном порядке на тот же счет, что и ежемесячная пенсионная выплата.

Депутат подчеркнул, что многие регионы в эти дни активно привлекают спонсоров и благотворителей, чтобы организовать праздничные мероприятия, вручить старшему поколению подарки, и особое внимание уделяется ветеранам Великой Отечественной, их вдовам (и вдовцам), бывшим малолетним узникам фашизма и блокадникам.

«Вообще, конечно, поддержка таких уязвимых категорий, как пожилые граждане, должна быть беспрерывной и не ограничиваться рамками профильных госпрограмм, тем более что для некоторых категорий нет единого подхода, как с «детьми войны» — от региона к региону их поддержка различается», — добавил он.

Глава думского комитета рассказал, что поэтому он совместно с коллегами предложил в качестве законодательной инициативы ввести в правовое поле унифицированную категорию «Дети Великой Победы» с общим для таких граждан набором выплат и льгот.

«И, конечно, в зависимости от возможностей федерального бюджета, необходимо внедрять массовые дополнительные выплаты к отдельным праздникам, как, например, это происходит в связи с Днем Победы. Любая возможность помочь старшему поколению должна быть использована», — резюмировал Нилов.
выплаты
пожилые люди
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
Зажигалки по паспорту, охлажденные кредиты — законы, которые вступают в силу в сентябре
Здоровье
Заболеваемость ОРВИ за неделю выросла на 32%
Общество
Две центральные улицы Липецка перекрываются на время реконструкции теплосетей
Общество
Пребывание в лесах области ограничено до 30 сентября
Общество
Трамвай вновь связал правый и левый берега в Липецке
Здоровье
С отравлением грибами в больнице остаётся одна пациентка
Общество
При хорошей погоде «Петропарк» примет первых посетителей уже этой осенью
Экономика
Цены на бензин продолжают расти в Липецкой области
Экономика
Вложения липчан в страхование выросли на 38%
Экономика
Расходы липчан на платные услуги выросли на 1,5%
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить