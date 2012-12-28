Все новости
В России
49
сегодня, 07:49

Власти потребовали у АЗС обоснование роста цен

Минэнерго и региональные управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС) начали направлять владельцам заправочных сетей запросы с требованием обосновать рост цен на топливо.

Также ведомства запрашивают информацию о наличии запасов топлива и о фактах перебоев в поставках. Об этом «Известиям» сообщили участники рынка. Редакция также ознакомилась с двумя такими письмами.

«Региональные органы власти (ФАС и Минэнерго. — Ред.) за последние недели не раз выходили на представителей сетей АЗС с запросами обоснований роста цен на топливо или информации о его запасах», — заявил «Известиям» президент Независимого топливного союза (НТС) Павел Баженов.

По поручению ФАС территориальные органы службы осуществляют контроль соблюдения антимонопольного законодательства на топливном рынке, в том числе путем запросов у сетей АЗС данных о ценообразовании и обеспеченности топливом, подтвердили «Известиям» в пресс-службе ведомства.
По результатам анализа предоставленной информации принимаются решения о наличии или отсутствии признаков нарушений антимонопольного законодательства, уточнили там. Например, были выданы предупреждения владельцам сетей АЗС в Тверской и Тюменской областях, добавили в ФАС.

Если ФАС сочтет рост цен экономически необоснованным, владельцам сетей грозят административные штрафы, предписания о снижении стоимости и даже приостановка деятельности в случае систематических нарушений, отметил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. В наиболее серьезных случаях речь может идти о возбуждении антимонопольных дел, если будет доказано, что завышение цен носило согласованный или искусственный характер, добавил он.
бензин
рост цен
