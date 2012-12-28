«В старый «Мерседес» я могу посадить до ста пассажиров. А сколько их поместится в новый «Волгабас»?
сегодня, 07:49
Власти потребовали у АЗС обоснование роста цен
Минэнерго и региональные управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС) начали направлять владельцам заправочных сетей запросы с требованием обосновать рост цен на топливо.
«Региональные органы власти (ФАС и Минэнерго. — Ред.) за последние недели не раз выходили на представителей сетей АЗС с запросами обоснований роста цен на топливо или информации о его запасах», — заявил «Известиям» президент Независимого топливного союза (НТС) Павел Баженов.
По поручению ФАС территориальные органы службы осуществляют контроль соблюдения антимонопольного законодательства на топливном рынке, в том числе путем запросов у сетей АЗС данных о ценообразовании и обеспеченности топливом, подтвердили «Известиям» в пресс-службе ведомства.
По результатам анализа предоставленной информации принимаются решения о наличии или отсутствии признаков нарушений антимонопольного законодательства, уточнили там. Например, были выданы предупреждения владельцам сетей АЗС в Тверской и Тюменской областях, добавили в ФАС.
Если ФАС сочтет рост цен экономически необоснованным, владельцам сетей грозят административные штрафы, предписания о снижении стоимости и даже приостановка деятельности в случае систематических нарушений, отметил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. В наиболее серьезных случаях речь может идти о возбуждении антимонопольных дел, если будет доказано, что завышение цен носило согласованный или искусственный характер, добавил он.
