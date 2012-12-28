Все новости
Никита Михалков ответил на привет от Аллы Пугачёвой в Липецке
Культура
Подача тепла в социальные учреждения начинается с сегодняшнего дня
Общество
«В старый «Мерседес» я могу посадить до ста пассажиров. А сколько их поместится в новый «Волгабас»?
Общество
Липчан предупреждают о заморозках
Погода в Липецке
«Сладкая» месть: липчанин испортил двигатель «Audi» бывшей жены сахаром
Происшествия
«Пришли к ним в квартиру и ужаснулась: разруха, грязь, вонь»
Происшествия
В Липецкую область приходят заморозки
Погода в Липецке
В Липецкой области раскрыта кража денег из банкомата
Происшествия
ИИ помогает коммунальщикам отфутболивать липчан?
Общество
Липецкая вечЁрка: включение тепла, передел транспортного рынка и привет от Никиты Михалкова
Общество
Размахивал карточками, словно шашкой – судья-тинэйджер вынес «Металлургу» 7 предупреждений и 3 удаления
Спорт
Юный ельчанин задержан за распространение наркотиков
Происшествия
Украденные 50 плиток шоколада придётся отработать
Происшествия
Лишённая прав липчанка села за руль «Волги»: женщина получила 120 часов обязательных работ
Происшествия
Липецкие хоккеисты обыграли… «Липецк»
Спорт
Тренер «Металлурга» верит в героизм подопечных
Спорт
Пенсионерка из Усманского района предстанет перед судом за кражу кошелька в магазине
Общество
На девяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Мощная вспышка на Солнце отразилась северным сиянием над Липецкой областью
Общество
Сегодня в Липецке: бордель на театральной сцене, сколько пьют липчане – цифры завораживают
Общество
В России
50
сегодня, 07:47

Минэк назвал регионы с наибольшим ростом экономики в 2025-м

К концу этого года рост экономики ожидается в 79 регионах. Такие данные представлены в прогнозе социально-экономического развития России на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов, который подготовило Минэкономразвития.

Наибольший темп увеличения валового регионального продукта (ВРП) в этом году прогнозируется для Чукотки (20,8%). В числе лидеров также ждут Калужская область (7,7%), Республика Адыгея (7,3%), Удмуртия (5,6%), Кабардино-Балкария (5,5%) и Севастополь (5,3%).

 При этом среди аутсайдеров выделили Кемеровскую область (-4,1%), Коми (-3,3%) и Красноярский край (-2,5%), следует из прогноза.
Член экспертного совета по развитию цифровой экономики при комитете по экономической политике Госдумы Валерий Тумин отметил, что различия в экономическом росте регионов считаются естественными для такой большой страны. Он подчеркнул, что субъекты исторически развивались с различной отраслевой специализацией и имеют неравномерный доступ к ресурсам, транспортной инфраструктуре и инвестициям.

Доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Екатерина Голубцова добавила, что климатические факторы также влияют на уровень роста ВРП. Она отметила, что все эти обстоятельства могут замедлять улучшение показателей даже при активной работе региональных властей и поддержке со стороны федерального центра.

Тем не менее, для дальнейшего развития регионов потребуется как комплексная государственная поддержка, так и усилия самих регионов по созданию благоприятных условий для бизнеса, считает Екатерина Голубцова, пишут  «Известия».
