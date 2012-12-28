«В старый «Мерседес» я могу посадить до ста пассажиров. А сколько их поместится в новый «Волгабас»?
сегодня, 07:47
Минэк назвал регионы с наибольшим ростом экономики в 2025-м
К концу этого года рост экономики ожидается в 79 регионах. Такие данные представлены в прогнозе социально-экономического развития России на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов, который подготовило Минэкономразвития.
При этом среди аутсайдеров выделили Кемеровскую область (-4,1%), Коми (-3,3%) и Красноярский край (-2,5%), следует из прогноза.
Член экспертного совета по развитию цифровой экономики при комитете по экономической политике Госдумы Валерий Тумин отметил, что различия в экономическом росте регионов считаются естественными для такой большой страны. Он подчеркнул, что субъекты исторически развивались с различной отраслевой специализацией и имеют неравномерный доступ к ресурсам, транспортной инфраструктуре и инвестициям.
Доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Екатерина Голубцова добавила, что климатические факторы также влияют на уровень роста ВРП. Она отметила, что все эти обстоятельства могут замедлять улучшение показателей даже при активной работе региональных властей и поддержке со стороны федерального центра.
Тем не менее, для дальнейшего развития регионов потребуется как комплексная государственная поддержка, так и усилия самих регионов по созданию благоприятных условий для бизнеса, считает Екатерина Голубцова, пишут «Известия».
