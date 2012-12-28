Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Никита Михалков ответил на привет от Аллы Пугачёвой в Липецке
Культура
Подача тепла в социальные учреждения начинается с сегодняшнего дня
Общество
«Сладкая» месть: липчанин испортил двигатель «Audi» бывшей жены сахаром
Происшествия
Липчан предупреждают о заморозках
Погода в Липецке
«В старый «Мерседес» я могу посадить до ста пассажиров. А сколько их поместится в новый «Волгабас»?
Общество
В Липецкой области раскрыта кража денег из банкомата
Происшествия
В Липецкой области еще один дождливый день
Погода в Липецке
«Пришли к ним в квартиру и ужаснулась: разруха, грязь, вонь»
Происшествия
К концу осени в Липецке благоустроят пруд на улице Земной
Общество
Еще одна ночь прошла при «желтом уровне»
Происшествия
Читать все
«В старый «Мерседес» я могу посадить до ста пассажиров. А сколько их поместится в новый «Волгабас»?
Общество
ИИ помогает коммунальщикам отфутболивать липчан?
Общество
«Пришли к ним в квартиру и ужаснулась: разруха, грязь, вонь»
Происшествия
На улице Титова хлещет кипяток
Общество
Поджигателю из сквера Ани Гайтеровой дали 5 суток административного ареста
Происшествия
Украденные 50 плиток шоколада придётся отработать
Происшествия
Неудачная стрижка йоркширского терьера обошлась груминг-салону в 47 тысяч рублей
Общество
Юрий Итин: «После Мастерской Михалкова мы поняли: нужно менять философию декораций и художественно-постановочную часть»
Культура
Обматерившего инспектора ДПС пьяного водителя оштрафовали на 20 000 рублей
Происшествия
В Липецкую область приходят заморозки
Погода в Липецке
Читать все
В России
417
сегодня, 16:28

На компенсации гражданам по «советским» вкладам выделят почти 5 млрд рублей

Сумма средств, которые будут направлены на компенсации гражданам по «советским» вкладам в 2026-2028 годы, составит около 5 млрд рублей.

На компенсации гражданам по вкладам советских времен согласно проекту федерального бюджета на 2026-2028 годы в следующие три года планируется направить почти пять миллиардов рублей, — передает ТАСС со ссылкой на документ.

Заложенная в бюджет сумма выплат, как ожидается, составит в 2026 году примерно 1,662 миллиарда рублей, в 2027-м — около 1,6 миллиарда, а в 2028-м — порядка 1,56 миллиарда. Деньги направят на погашение государственного внутреннего долга РФ, — говорится в проекте.

Согласно установленным ранее показателям, власти в 2025 году выделили на эти цели 1,458 миллиарда рублей, а в последующие два года предусматривалась выплата 1,285 и 1,246 миллиарда рублей соответственно. Таким образом, лимит компенсаций решено увеличить в 2026-2027 годах примерно на четверть.

В 2025 году гражданам РФ 1945 года рождения и старше, а также их наследникам, относящимся к указанной категории, выплачивается компенсация в трехкратном размере остатка вкладов по состоянию на 20 июня 1991 года. «Размер трехкратной компенсации зависит от срока хранения вкладов (взносов) и уменьшается на сумму ранее полученной предварительной компенсации (компенсации) и дополнительной компенсации по вкладам (взносам)», — отмечалось в законе. Россиянам, родившимся с 1946 по 1991 год, остатки вкладов на ту же дату компенсируют в двукратном размере и с учетом аналогичных приведенным выше оговорок.
вклады
компенсации
экономика
0
0
0
0
2

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
Зажигалки по паспорту, охлажденные кредиты — законы, которые вступают в силу в сентябре
Здоровье
Заболеваемость ОРВИ за неделю выросла на 32%
Общество
Две центральные улицы Липецка перекрываются на время реконструкции теплосетей
Общество
Пребывание в лесах области ограничено до 30 сентября
Общество
Трамвай вновь связал правый и левый берега в Липецке
Здоровье
С отравлением грибами в больнице остаётся одна пациентка
Общество
При хорошей погоде «Петропарк» примет первых посетителей уже этой осенью
Экономика
Цены на бензин продолжают расти в Липецкой области
Экономика
Вложения липчан в страхование выросли на 38%
Экономика
Расходы липчан на платные услуги выросли на 1,5%
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить