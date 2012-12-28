«В старый «Мерседес» я могу посадить до ста пассажиров. А сколько их поместится в новый «Волгабас»?
Президент РФ подписал закон об осеннем призыве
Президент России Владимир Путин подписал указ о начале осеннего призыва. Он продлится с 1 октября по 31 декабря. Планируется призвать за этот период 135 тысяч человек.
«Осуществить с 1 октября по 31 декабря 2025 года призыв на военную службу граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 30 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих в соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» призыву на военную службу, в количестве 135 000 человек», — говорится в документе.
Согласно нововведениям, если гражданин, призванный на военную службу, по каким-либо причинам не направлен для ее прохождения в текущем призыве, то он направляется для ее прохождения в период проведения следующей призывной кампании.
В этом году помимо бумажных повесток будут действовать и электронные. Чтобы ее не пропустить, надо внимательнее следить за уведомлениями на «Госуслугах». Если человек игнорирует повестку, то против него вводятся санкции — запрет на управление автомобилем, на оформление кредитов и другое.
Электронная повестка, отправляемая военкоматом через цифровые каналы связи, представляет собой официальное уведомление, призванное информировать граждан о необходимости явки в военкомат. Юридическая сила данного документа равнозначна традиционной бумажной повестке.
Замначальника главного организационного-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ Владимир Цимлянский сообщал, что в этом году призывникам будут вручать и печатные, и электронные повестки. При неявке по повестке по истечении 20 дней к гражданам будут применены временные ограничительные меры, — пояснил Цимлянский.
Он также пообещал, что призывников не будут задействовать в проведении боевых действий — все срочники будут направлены в пункты дислокации, находящиеся только на территории страны.
Этим же указом предписано уволить с военной службы солдат, матросов, сержантов и старшин, срок военной службы по призыву которых истек, — передает ТАСС.
Обеспечить выполнение всех необходимых в рамках призыва мероприятий поручается правительству РФ, региональным властям и призывным комиссиям.
Также федеральным министрам, руководителям федеральных служб и федеральных агентств приказано обеспечить призыв на военную службу граждан РФ, принятых на работу в федеральные министерства и иные федеральные органы исполнительной власти, а также в организации, подведомственные соответствующим федеральным органам исполнительной власти.
