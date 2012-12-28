«В старый «Мерседес» я могу посадить до ста пассажиров. А сколько их поместится в новый «Волгабас»?
Липецкая вечЁрка: включение тепла, передел транспортного рынка и привет от Никиты Михалкова
Какой предмет вы добавили бы в школьную программу, а какой убрали?
Липчане готовы пересмотреть школьную программу.
Горожане хотели бы добавить в школьную программу уроки этикета, философии, истории религии, астрономии и логики.
А убрали бы не уроки, а ЕГЭ и рекомендовали школьникам учиться заниматься самообразованием.
