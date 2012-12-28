Все новости
Говорит Липецк
379
49 минут назад
5

Какой предмет вы добавили бы в школьную программу, а какой убрали?

Липчане готовы пересмотреть школьную программу.

Какой предмет вы добавили бы в школьную программу, а какой убрали? Накануне Дня учителя спросил GOROD48 у липчан на улице.

Горожане хотели бы добавить в школьную программу уроки этикета, философии, истории религии, астрономии и логики.

А убрали бы не уроки, а ЕГЭ и рекомендовали школьникам учиться заниматься самообразованием.
Говорит Липецк
1
0
0
1
0

Комментарии (5)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
дилетант
7 минут назад
оценивая школьные предметы по критерию затраты\польза имело бы смысл убрать изобразительное искусство\музыку- для предрасположенных к ним есть сеть профильных учебных заведений и духовно-нравственную культуру.
Ответить
Татьяна
16 минут назад
Проведите статистику, сколько детей занимаются у репетиторов. Раньше у них занимались только те, кто хотел поступить в престижные высшие учебные заведения. А сейчас уже в начальной школе репетитор. Получается учителя не дают детям даже базовые знания. Зачем тогда школа нужна? Тупо аттестаты выдавать?
Ответить
Бывалый
29 минут назад
Поведение, нравственность.
Ответить
Благодаря ЕГЭ
39 минут назад
Стало намного проще поступить в Москву, Петербург и другие крупные города. Так что не волнуйтесь, уберут, когда Москва решит, что поток абитуриентов из провинций пора приглушить.
Ответить
Так то
19 минут назад
Благодаря ЕГЭ, стало намного проще поступить в Москву, Петербург и другие крупные города школьникам, который с ошибками пишут
Ответить
