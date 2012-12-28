Липчане готовы пересмотреть школьную программу.

Какой предмет вы добавили бы в школьную программу, а какой убрали? Накануне Дня учителя спросил GOROD48 у липчан на улице.Горожане хотели бы добавить в школьную программу уроки этикета, философии, истории религии, астрономии и логики.А убрали бы не уроки, а ЕГЭ и рекомендовали школьникам учиться заниматься самообразованием.