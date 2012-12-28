Сегодня в Липецке: семейные ценности– четверть липчан согласны на детей вне брака, день, когда нельзя целоваться
Прожиточный минимум в России в 2026 году составит почти 19 тысяч рублей
Страховые пенсии вырастут до 27 100 рублей.
Сейчас прожиточный минимум составляет 17 733 рубля, для трудоспособного населения — 19 329 рублей, для пенсионеров — 15 250 рублей, для детей — 17 201 рубль. По данным Росстата, медианная зарплата за 2024 год составляет 56 443 рубля. МРОТ предлагается установить с 1 января в размере 27 093 рубля.
Минтруд сообщил, что пенсии будут проиндексированы с 1 января, выше уровня инфляции. Страховые пенсии вырастут на 7,6%, их средний размер увеличится почти на 2 000 рублей и достигнет 27 100 рублей. Социальные пенсии проиндексируют с 1 апреля на 6,8%.
Уточняется, что на пенсионные выплаты, страховые пособия и меры социальной поддержки в следующем году через Социальный фонд планируется направить более 18,7 трлн рублей. Из них почти 13 трлн рублей предусмотрено на пенсии.
Согласно проекту трехлетнего бюджета на 2026-2028 годы, доходы в 2026 году составят 40,3 трлн рублей, в 2027 году — 42,9 трлн рублей, в 2028-м — 45,9 трлн рублей. Расходы — в 2026 году запланированы на уровне 44,1 трлн рублей, в 2027-м — 46 трлн рублей, в 2028-м — 49,4 трлн рублей.
«Детский бюджет» на три года превысит 10 трлн рублей. Указанные средства в том числе пойдут на выплаты единого пособия на детей нуждающимся семьям, продолжение программы материнского капитала с индексацией на уровень инфляции, программы улучшения жилищного обеспечения семей с детьми за счёт субсидирования процентной ставки по семейной ипотеке, а также предоставление ежегодной семейной выплаты в виде возмещения части уплаченного налога на доходы физических лиц гражданам с двумя и более детьми — эта выплата стартует в 2026 году, — говорится на сайте кабмина.
Для реализации национального проекта «Семья» в проекте нового бюджета заложены средства в том числе на развитие объектов детского здравоохранения, инфраструктуры перинатальных центров, детских больниц, роддомов. На это будет направлено более 94 млрд рублей.
Также предусмотрены средства на модернизацию и строительство школ и детских садов: около 110 млрд рублей — на финансирование строительства 150 школ, которые будут возведены к 2030 году, и почти 300 млрд рублей — на капитальный ремонт школ.
