В России
29
41 минуту назад
В Минфине обсуждают изменение размера возмещения банкам по семейной ипотеке
Минфин России обсуждает сохранение либо снижение уровня возмещения банкам за выдачу семейной ипотеки после 1 ноября.
«Сейчас как раз этот вопрос обсуждаем. Знаем, что рынок просит как можно скорее определиться с этим вопросом. Мы проводим ряд встреч, анализируем ситуацию», — сказал он.
По словам Чебескова, рассматриваются различные варианты, включая сохранение текущего уровня компенсаций или его снижение, — передает ТАСС.
В августе Минфин России увеличил уровень возмещения банкам по семейной, дальневосточной и арктической ипотекам для поддержки реализации льготных ипотечных программ. Для поддержки реализации льготных ипотечных программ «Семейная ипотека» и «Дальневосточная и арктическая ипотека» принято решение об увеличении уровня возмещения банкам по льготным ипотечным кредитам, выдаваемым с 7 августа 2025 года по 1 ноября 2025 года. Уровень возмещения сохранится на весь сорок действия льготных кредитов, выданных за этот период, — сообщало министерство.
Новый уровень возмещения равняется увеличенной на 2,5 процентного пункта (п.п.) ключевой ставке минус максимальная ставка по льготной программе на приобретение жилья в многоквартирных домах; по программам на индивидуальное жилищное строительство -— увеличенной на 3 п.п. ключевой ставке минус максимальная ставка по программе.
Ранее возмещение по семейной ипотеке на ИЖС и многоквартирные дома рассчитывалось по формуле: ключевая ставка, увеличенная на 2 п.п., минус ставка по льготной программе, а по дальневосточной и арктической ипотекам — увеличенная на 1,5 п.п.
