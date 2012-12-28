Сегодня в Липецке: семейные ценности– четверть липчан согласны на детей вне брака, день, когда нельзя целоваться
Трехкратная чемпионка мира по боксу Синецкая умерла из-за оторвавшегося тромба
Бывший тренер женской сборной России по боксу Виктор Лисицын заявил, что причиной смерти трехкратной чемпионки мира Ирины Синецкой стал оторвавшийся тромб.
Синецкая умерла на 47-м году жизни во сне, — передает ТАСС.
«Оторвался тромб. В последнее время спортом не занималась. Помогала тренерам. Жила в селе Кочубеевское, в Ставропольском крае», — рассказал Веселов.
Накануне Федерация бокса России сообщила в своем Telegram-канале о смерти Синецкой на 47-м году жизни.
«Причина смерти — тромб», — также подтвердил Бывший тренер женской сборной России по боксу Виктор Лисицын.
Синецкая была 11-кратной чемпионкой России, пятикратной чемпионкой Европы, также на ее счету серебро и бронза чемпионатов мира, серебро чемпионата Европы. Ей было присвоено звание заслуженного мастера спорта.
