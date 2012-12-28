Все новости
В России
8
2 минуты назад

Трехкратная чемпионка мира по боксу Синецкая умерла из-за оторвавшегося тромба

Бывший тренер женской сборной России по боксу Виктор Лисицын заявил, что причиной смерти трехкратной чемпионки мира Ирины Синецкой стал оторвавшийся тромб.

Трехкратная чемпионка мира по боксу Ирина Синецкая умерла из-за оторвавшегося тромба, — сообщил тренер спортсменки Виктор Веселов.

Синецкая умерла на 47-м году жизни во сне, — передает ТАСС.

«Оторвался тромб. В последнее время спортом не занималась. Помогала тренерам. Жила в селе Кочубеевское, в Ставропольском крае», — рассказал Веселов.

Накануне Федерация бокса России сообщила в своем Telegram-канале о смерти Синецкой на 47-м году жизни.

«Причина смерти — тромб», — также подтвердил Бывший тренер женской сборной России по боксу Виктор Лисицын.

Синецкая была 11-кратной чемпионкой России, пятикратной чемпионкой Европы, также на ее счету серебро и бронза чемпионатов мира, серебро чемпионата Европы. Ей было присвоено звание заслуженного мастера спорта.
