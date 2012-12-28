Трехкратная чемпионка мира по боксу Синецкая умерла из-за оторвавшегося тромба

Бывший тренер женской сборной России по боксу Виктор Лисицын заявил, что причиной смерти трехкратной чемпионки мира Ирины Синецкой стал оторвавшийся тромб.