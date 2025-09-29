Сегодня в Липецке: семейные ценности– четверть липчан согласны на детей вне брака, день, когда нельзя целоваться
В России
44
44 минуты назад
Индексация пенсий в 2025 году может пройти разово с 1 января
По данным Минтруда, всего на выплаты пенсий будет направлено почти 13 триллионов рублей.
В ведомстве пояснили, что отходят от прежней многоэтапной схемы.
«Как и в прошлом году, принято решение о досрочной индексации пенсий: не с 1 февраля по фактической инфляции, с 1 апреля исходя из доходов Социального фонда, а сразу с 1 января — выше инфляции», — говорится в заявлении министерства.
Этот шаг продолжает практику, заложенную в начале текущего, 2025 года. Напомним, тогда страховые пенсии были проиндексированы задним числом с 1 января на 9,5% по личному распоряжению президента Владимира Путина, хотя изначально планировалось повышение на 7,3%.
«А она [инфляция], как уже сказал, как мы с вами хорошо знаем, в реальности оказалась выше. Поэтому предлагаю уже в январе проиндексировать страховые пенсии исходя из реальной ситуации, а именно по фактической инфляции прошлого года, то есть на 9,5%», — заявил тогда глава государства на совещании по экономическим вопросам.
Тогда же глава государства попросил произвести перерасчет выплат с 1 января, чтобы соответствующая доплата была перечислена пенсионерам в феврале. Важно отметить, что повышение коснулось не только неработающих пенсионеров, но и работающих, для которых это стало первой индексацией с 2016 года. Кроме того, по предложению президента, на 9,5% были проиндексированы социальные выплаты, пособия и пенсии военных, — пишет «МК».
0
0
0
0
0
Комментарии