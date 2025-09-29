Все новости
Подача тепла в социальные учреждения начинается с сегодняшнего дня
Общество
«Сладкая» месть: липчанин испортил двигатель «Audi» бывшей жены сахаром
Происшествия
В районе Сокола – большое отключение холодной воды
Общество
В Липецкой области еще один дождливый день
Погода в Липецке
«Металлург» в Рязани будет судить самый юный арбитр в истории клуба
Спорт
Еще одна ночь прошла при «желтом уровне»
Происшествия
Сегодня в Липецке: семейные ценности– четверть липчан согласны на детей вне брака, день, когда нельзя целоваться
Общество
К концу осени в Липецке благоустроят пруд на улице Земной
Общество
Никита Михалков ответил на привет от Аллы Пугачёвой в Липецке
Культура
Липчан предупреждают о заморозках
Погода в Липецке
Подача тепла в социальные учреждения начинается с сегодняшнего дня
Общество
«Сладкая» месть: липчанин испортил двигатель «Audi» бывшей жены сахаром
Происшествия
Автобусы маршрутов №347 и №315 временно не будут заезжать на старую сокольскую автостанцию
Общество
К концу осени в Липецке благоустроят пруд на улице Земной
Общество
Липчан предупреждают о заморозках
Погода в Липецке
Сезон клещей ещё не прошёл: покусаны 5,8 тысячи человек
Здоровье
Никита Михалков ответил на привет от Аллы Пугачёвой в Липецке
Культура
За выходные в 10 ДТП пострадали 7 человек
Общество
За неделю в Липецкой области ОРВИ заболели 4550 человек
Здоровье
В Липецкой области раскрыта кража денег из банкомата
Происшествия
В России
44
44 минуты назад

Индексация пенсий в 2025 году может пройти разово с 1 января

По данным Минтруда, всего на выплаты пенсий будет направлено почти 13 триллионов рублей.

В 2026 году российских пенсионеров ждет изменение привычного порядка индексации пенсий. Выплаты могут быть увеличены разово с 1 января на уровень, превышающий инфляцию, — передает РИА Новости со ссылкой на заявление Минтруда России.

В ведомстве пояснили, что отходят от прежней многоэтапной схемы.

«Как и в прошлом году, принято решение о досрочной индексации пенсий: не с 1 февраля по фактической инфляции, с 1 апреля исходя из доходов Социального фонда, а сразу с 1 января — выше инфляции», — говорится в заявлении министерства.

Этот шаг продолжает практику, заложенную в начале текущего, 2025 года. Напомним, тогда страховые пенсии были проиндексированы задним числом с 1 января на 9,5% по личному распоряжению президента Владимира Путина, хотя изначально планировалось повышение на 7,3%.

«А она [инфляция], как уже сказал, как мы с вами хорошо знаем, в реальности оказалась выше. Поэтому предлагаю уже в январе проиндексировать страховые пенсии исходя из реальной ситуации, а именно по фактической инфляции прошлого года, то есть на 9,5%», — заявил тогда глава государства на совещании по экономическим вопросам.

Тогда же глава государства попросил произвести перерасчет выплат с 1 января, чтобы соответствующая доплата была перечислена пенсионерам в феврале. Важно отметить, что повышение коснулось не только неработающих пенсионеров, но и работающих, для которых это стало первой индексацией с 2016 года. Кроме того, по предложению президента, на 9,5% были проиндексированы социальные выплаты, пособия и пенсии военных, — пишет «МК».
пенсии
индексация
выплаты
Комментарии

