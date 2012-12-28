Сегодня в Липецке: семейные ценности– четверть липчан согласны на детей вне брака, день, когда нельзя целоваться
В РФ 1 октября пройдет масштабная проверка систем оповещения
Министерство по чрезвычайным ситуациям сообщило о проведении запланированной проверки систем оповещения граждан по всей России, которая состоится 1 октября.
«По всей стране включат сирены и громкоговорители 1 октября. В субъектах России пройдет плановая масштабная проверка систем оповещения населения. Они предназначены для своевременного доведения сигнала до населения при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», — говорится в сообщении.
Также в МЧС напомнили, что, услышав звук сирены, необходимо успокоиться, не паниковать, включить телевизор или радиоприемник и послушать информационное сообщение, а затем следовать рекомендациям, которые будут в этом сообщении, — передает РИА Новости.
Уточняется, что комплексные проверки систем оповещения населения проводятся регулярно. Они призваны помочь убедиться в работоспособности всех элементов оповещения населения и повысить готовность специальных служб на случай чрезвычайной ситуации. В прошлый раз массовая проверка систем оповещения населения в России проводилась в марте 2025 года.
