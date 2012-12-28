Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
На улице Минской из окна выбросили раковину
Происшествия
В центре Липецка отключение воды из-за аварии на сетях водоснабжения
Общество
«Липецкие театральные встречи» открыла премьера фильма «Никита» о Михалкове
Общество
В районе Сокола – большое отключение холодной воды
Общество
«Сладкая» месть: липчанин испортил двигатель «Audi» бывшей жены сахаром
Происшествия
Подача тепла в социальные учреждения начинается с сегодняшнего дня
Общество
В Липецкой области еще один дождливый день
Погода в Липецке
«Металлург» в Рязани будет судить самый юный арбитр в истории клуба
Спорт
Еще одна ночь прошла при «желтом уровне»
Происшествия
Добили изможденных сибиряков
Спорт
Читать все
Подача тепла в социальные учреждения начинается с сегодняшнего дня
Общество
«Сладкая» месть: липчанин испортил двигатель «Audi» бывшей жены сахаром
Происшествия
Сегодня в Липецке: семейные ценности– четверть липчан согласны на детей вне брака, день, когда нельзя целоваться
Общество
В районе Сокола – большое отключение холодной воды
Общество
Автобусы маршрутов №347 и №315 временно не будут заезжать на старую сокольскую автостанцию
Общество
К концу осени в Липецке благоустроят пруд на улице Земной
Общество
Сезон клещей ещё не прошёл: покусаны 5,8 тысячи человек
Здоровье
Еще одна ночь прошла при «желтом уровне»
Происшествия
За неделю в Липецкой области ОРВИ заболели 4550 человек
Здоровье
За выходные в 10 ДТП пострадали 7 человек
Общество
Читать все
В России
30
сегодня, 10:43

В РФ предлагают установить День защитницы Отечества 29 сентября

Именно 29 сентября 1806 года дочь сарапульского городничего Надежда Дурова обрезала косы и надела казачью форму, чтобы под мужским именем Александра Соколова присоединиться к уланскому полку.

Глава межрегионального общественного движения «Здоровый выбор» Александр Корсунов направил председателю Госдумы Вячеславу Володину предложение учредить в России День защитницы Отечества 29 сентября.

«От лица межрегионального общественного движения «Здоровый выбор» обращаюсь к Вам с предложением рассмотреть вопрос о внесении в Федеральный закон "О днях воинской славы и памятных датах России" новой памятной даты — Дня женщин-военнослужащих (День Защитницы Отечества), ежегодно отмечаемого 29 сентября», — говорится в обращении.

Корсунов рассказал, что именно 29 сентября 1806 года, 219 лет назад, Надежда Андреевна Дурова — дочь сарапульского городничего, обрезав косы и надев казачью форму под мужским именем Александра Соколова присоединилась к казачьему полку, — передает РИА Новости.

Впоследствии, по его словам, она служила в уланском полку, отличилась в войнах с Францией, получила Георгиевский крест, стала ординарцем Кутузова и первой женщиной-офицером Российской императорской армии, а ее литературное наследие — «Записки кавалерист-девицы» — стало символом самоотверженности и патриотизма.

«Образ Надежды Дуровой в полной мере отражает архетип русской женщины-воительницы, готовой к жертве и подвигу ради Родины. Этот образ имеет глубокие исторические корни», — добавил общественник.

Корсунов подчеркнул, что в настоящее время, по официальным данным Минобороны, всего в структурах министерства служат более 350 тысяч женщин, из них порядка 45 тысяч имеют воинские звания, из которых примерно 5 тысяч — офицеры.

Кроме того, как сообщил он, около тысячи женщин принимают непосредственное участие в специальной военной операции, и эти цифры подтверждают их значительный вклад в обороноспособность государства и готовность служить Родине наравне с мужчинами.

«Учреждение Дня женщин-военнослужащих станет данью уважения исторической памяти и проявлением государственной заботы о защитницах Отечества. Этот день поможет молодёжи и всему обществу видеть в служении Родине высшую ценность», — резюмировал Корсунов.
праздники
выходные
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
Зажигалки по паспорту, охлажденные кредиты — законы, которые вступают в силу в сентябре
Здоровье
Заболеваемость ОРВИ за неделю выросла на 32%
Общество
Две центральные улицы Липецка перекрываются на время реконструкции теплосетей
Общество
Пребывание в лесах области ограничено до 30 сентября
Общество
Трамвай вновь связал правый и левый берега в Липецке
Здоровье
С отравлением грибами в больнице остаётся одна пациентка
Общество
При хорошей погоде «Петропарк» примет первых посетителей уже этой осенью
Экономика
Цены на бензин продолжают расти в Липецкой области
Экономика
Вложения липчан в страхование выросли на 38%
Экономика
Расходы липчан на платные услуги выросли на 1,5%
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить