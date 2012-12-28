В РФ предлагают установить День защитницы Отечества 29 сентября

Именно 29 сентября 1806 года дочь сарапульского городничего Надежда Дурова обрезала косы и надела казачью форму, чтобы под мужским именем Александра Соколова присоединиться к уланскому полку.