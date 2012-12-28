Сегодня в Липецке: семейные ценности– четверть липчан согласны на детей вне брака, день, когда нельзя целоваться
В РФ предлагают установить День защитницы Отечества 29 сентября
Именно 29 сентября 1806 года дочь сарапульского городничего Надежда Дурова обрезала косы и надела казачью форму, чтобы под мужским именем Александра Соколова присоединиться к уланскому полку.
«От лица межрегионального общественного движения «Здоровый выбор» обращаюсь к Вам с предложением рассмотреть вопрос о внесении в Федеральный закон "О днях воинской славы и памятных датах России" новой памятной даты — Дня женщин-военнослужащих (День Защитницы Отечества), ежегодно отмечаемого 29 сентября», — говорится в обращении.
Впоследствии, по его словам, она служила в уланском полку, отличилась в войнах с Францией, получила Георгиевский крест, стала ординарцем Кутузова и первой женщиной-офицером Российской императорской армии, а ее литературное наследие — «Записки кавалерист-девицы» — стало символом самоотверженности и патриотизма.
«Образ Надежды Дуровой в полной мере отражает архетип русской женщины-воительницы, готовой к жертве и подвигу ради Родины. Этот образ имеет глубокие исторические корни», — добавил общественник.
Корсунов подчеркнул, что в настоящее время, по официальным данным Минобороны, всего в структурах министерства служат более 350 тысяч женщин, из них порядка 45 тысяч имеют воинские звания, из которых примерно 5 тысяч — офицеры.
Кроме того, как сообщил он, около тысячи женщин принимают непосредственное участие в специальной военной операции, и эти цифры подтверждают их значительный вклад в обороноспособность государства и готовность служить Родине наравне с мужчинами.
«Учреждение Дня женщин-военнослужащих станет данью уважения исторической памяти и проявлением государственной заботы о защитницах Отечества. Этот день поможет молодёжи и всему обществу видеть в служении Родине высшую ценность», — резюмировал Корсунов.
