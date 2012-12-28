Сегодня в Липецке: семейные ценности– четверть липчан согласны на детей вне брака, день, когда нельзя целоваться
В России
104
сегодня, 09:57
В результате атаки БПЛА в Подмосковье погибли пожилая женщина и ее маленький внук
Пенсионерка и ее шестилетний внук погибли в результате пожара в частном доме в подмосковном Воскресенске на фоне атаки беспилотников на Московскую область.
По его словам, в Воскресенске произошла трагедия: во время пожара в частном доме погибли два человека — 76-летняя женщина и ее 6-летний внук.
Глава региона также выразил самые глубокие соболезнования родным и близким погибших и пообещал оказать всю необходимую помощь семье.
Также в нескольких домах в Воскресенске были зафиксированы повреждения остекления и фасадов, и нарушено уличное освещение. Пострадавших, кроме указанного случая, нет, — отметил глава региона.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что средства противовоздушной обороны (ПВО) за минувшую ночь уничтожили 84 беспилотника ВСУ над территорией России. Уточнялось, что 24 аппарата были сбиты над территорией Брянской области, 21 — над территорией Белгородской области и по девять перехвачены в небе над Смоленской и Воронежской областями. Кроме того, семь дронов были ликвидированы над Калужской областью, три над Орловской и один над Курской областями. Также четыре беспилотника перехватили над Московским регионом.
0
0
0
0
0
Комментарии