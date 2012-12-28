В России Росреестр насчитал 8 «именных» городов: В Липецкой области таких топонимов более полусотни
сегодня, 09:02
Новое здание суда появится в кузбасском городе
Глава кузбасского города рассказал о строительстве здания суда.
– Сейчас здесь забивают пробные сваи, чтобы определить грунтовые условия. Активная фаза работ начнется в начале ноября, после того как застройщик получит разрешение на строительство, – поделился глава города.
Отмечается, что здание суда станет трехэтажным. Общая площадь составит четыре тысячи квадратных метров.
