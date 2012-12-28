Все новости
В мире
38
сегодня, 08:58

Умер бывший вратарь «Реала» и сборной Испании Хосе Аракистайн

В возрасте 88 лет умер бывший вратарь «Реала» и сборной Испании Хосе Аракистайн. Об этом 28 сентября сообщили на официальном сайте мадридского клуба.

Аракистайн провел за «Реал» 97 матчей с 1961 по 1968 год, шесть раз становился чемпионом Испании и один раз выигрывал Кубок страны. В 1966 году он помог команде завоевать Кубок европейских чемпионов, ныне известный как Лига чемпионов. В сезоне-1961/62 Аракистайн получил трофей Саморы, присуждаемый вратарю с наименьшим средним количеством пропущенных голов за матч.

В составе сборной Испании спортсмен участвовал в чемпионате мира 1962 года. На клубном уровне голкипер также выступал за «Реал Сосьедад», «Эльче» и «Кастельон». В «Реале» подчеркнули, что Аракистайн занимает одно из ведущих мест среди величайших и легендарных вратарей в истории клуба, сообщают «Известия».
Комментарии

