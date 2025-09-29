В ГД прокомментировали возможную передачу Украине ракет Tomahawk

Новые заявления Вашингтона о передаче дальнобойных ракет Украине могут иметь последствия для российско-американских переговоров, заявил «Известиям» первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.