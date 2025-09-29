14-летний подросток в Липецкой области угнал у родственника автомобиль такси и перевернулся на нем
В ГД прокомментировали возможную передачу Украине ракет Tomahawk
Новые заявления Вашингтона о передаче дальнобойных ракет Украине могут иметь последствия для российско-американских переговоров, заявил «Известиям» первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.
«Любые шаги, которые создают внешнеполитические проблемы России, а ситуация с СВО на Украине, конечно, связана с внешнеполитическими задачами России, не улучшают общую атмосферу международного взаимодействия, а значит, и могут рикошетом бить по другим вопросам», — сказал он.
При этом Новиков подчеркнул, что «в российско-американских отношениях уже сформировалось такое количество проблем и завалов, которые нужно разрешать независимо от украинского конфликта».
28 сентября вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о том, что в Вашингтоне обсуждают возможность поставок крылатых ракет Tomahawk для последующей продажи их Украине.
