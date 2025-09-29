Все новости
Выпавшая с балкона липецкой высотки девушка – москвичка
Происшествия
Печальней нет, наверно, сцены, чем на заправке видеть цены
Неделя 48
На улице Минской из окна выбросили раковину
Происшествия
В центре Липецка отключение воды из-за аварии на сетях водоснабжения
Общество
14-летний подросток в Липецкой области угнал у родственника автомобиль такси и перевернулся на нем
Происшествия
На Центральном рынке продолжается лето!
Общество
В России Росреестр насчитал 8 «именных» городов: В Липецкой области таких топонимов более полусотни
Общество
«Липецкие театральные встречи» открыла премьера фильма «Никита» о Михалкове
Общество
В районе Сокола – большое отключение холодной воды
Общество
В Липецкой области еще один дождливый день
Погода в Липецке
В России
46
31 минуту назад

В ГД прокомментировали возможную передачу Украине ракет Tomahawk

Новые заявления Вашингтона о передаче дальнобойных ракет Украине могут иметь последствия для российско-американских переговоров, заявил «Известиям» первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

Новые заявления Вашингтона о передаче дальнобойных ракет Украине могут иметь последствия для российско-американских переговоров, заявил «Известиям» первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

«Любые шаги, которые создают внешнеполитические проблемы России, а ситуация с СВО на Украине, конечно, связана с внешнеполитическими задачами России, не улучшают общую атмосферу международного взаимодействия, а значит, и могут рикошетом бить по другим вопросам», — сказал он.

При этом Новиков подчеркнул, что «в российско-американских отношениях уже сформировалось такое количество проблем и завалов, которые нужно разрешать независимо от украинского конфликта».

28 сентября вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о том, что в Вашингтоне обсуждают возможность поставок крылатых ракет Tomahawk для последующей продажи их Украине.
