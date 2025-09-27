Все новости
В России
44
30 минут назад

Десятки смертей от суррогата произошли в Ленобласти

В нескольких районах Ленобласти зафиксированы смерти людей от отравления суррогатным алкоголем. В сентябре от ядовитого напитка погибли жители Сланцевского, Кингисеппского и Волосовского районов 47-го региона. По предварительным данным, общее число погибших составляет 25 человек. Об этом сообщает Российская Газета.

Утром 26 сентября стало известно о гибели семи человек после употребления суррогатного алкоголя в Сланцевском районе Ленобласти. Еще трое человек были доставлены в больницу. По данным администрации Ленобласти, всего за сентябрь медики Сланцевского района зафиксировали 19 смертей после употребления ядовитого алкоголя. В восьми случаях причиной смерти стал метанол.

В Кингисеппском районе возбудили уголовное дело по факту смерти граждан от отравления спиртосодержащей продукцией. По данным следствия, 25 сентября на территории Сланцевского района Ленинградской области обнаружены тела мужчины и женщины 43 и 59 лет соответственно. На месте их гибели правоохранители нашли пластиковую бутылку, которая частично была наполнена прозрачной жидкостью с запахом спирта.

Утром 27 сентября стало известно о возбуждении уголовного дела по факту смерти жителей в Волосовском районе. На территории района в сентябре 6 человек умерли от суррогатного алкоголя. Следственный отдел по городу Волосово СУ СК России по Ленинградской области возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).

С 26 сентября правоохранители начали задерживать подозреваемых, причастных к распространению опасных напитков. Так, задержан 78-летний житель деревни Гостицы, который продавал односельчанам кустарно произведенный алкоголь, а также 60-летняя женщина, поставлявшая ему сырье. В домах обоих фигурантов обнаружили емкости, в которых хранился алкоголь без марок. Официальный представитель МВД России Ирина Волк рассказала, что пенсионер из деревни Гостицы разводил спирт водой и продавал местным жителям - именно так люди травились и погибали в Ленобласти.

Утром 27 сентября сотрудники полиции задержали третьего подозреваемого по делу о смертельном отравлении алкоголем в Ленинградской области. Задержанный - 54-летний житель города Сланцы. При обыске его гаража обнаружили белые канистры и бочки, в которых, вероятно, хранился алкоголь.
