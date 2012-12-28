Выходные в Липецке: юбилей маэстро, День Тракторного, билетов на Никиту Михалкова не достать
В Дагестане 19 сел остались без транспортного сообщения
"От ЕДДС Чародинского района поступила информация, что в результате прошедших дождей сошел селевой поток на автодорогу местного значения "Цуриб - Арчиб" вблизи села Магар. Без дорожного сообщения остаются 19 населенных пунктов… Движение автотранспорта временно закрыто", – говорится в сообщении.
В результате инцидента никто не пострадал. В главке МЧС уточнили, что объездной дороги на этом участке нет, однако есть возможность прохода в пешем порядке, а также проезда на мотоциклах и лошадях.
В настоящее время приступить к работам по расчистке дороги не получается из-за продолжающегося схода селя.
