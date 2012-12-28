Выходные в Липецке: юбилей маэстро, День Тракторного, билетов на Никиту Михалкова не достать
В Анкаре установят памятник Юрию Гагарину
Чиновник рассказал, что этот проект не был реализован из-за «пандемии и последующих событий».
«Практически все детали у нас уже обсуждены, решение принято, остаются технические аспекты», — сказал он.
Министр уточнил, что памятник Гагарину появится в парке «Дикмен Вадиси», а Эмре — в «Музеоне». Проект уже обсудили с турецкими МИД и минкультом, и никаких препятствий не возникло.
