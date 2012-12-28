Выходные в Липецке: юбилей маэстро, День Тракторного, билетов на Никиту Михалкова не достать
В Ростовской области из-за БПЛА загорелась газораспределительная станция
"Массированная воздушная атака врага ночью была отражена по северу Ростовской области. БПЛА уничтожены и подавлены в Тарасовском, Миллеровском, Милютинском, Кашарском, Каменском и Красносулинском районах. В Кашарском районе загорелась трава между населенными пунктами, огонь оперативно потушили", - написал он в своем Telegram-канале.
В Тарасовском районе оперативные службы потушили огонь на газораспределительной станции. Газоснабжение не нарушилось, люди не пострадали, добавил губернатор.
