Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
В Липецкой области будут судить трёх зиц-председателей
Происшествия
Выходные в Липецке: юбилей маэстро, День Тракторного, билетов на Никиту Михалкова не достать
Общество
На десяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Житель Данковского района избил полицейского
Происшествия
Холодный атмосферный фронт принесет в Липецкую область дожди
Погода в Липецке
У Покотыло в Липецке опять не покатило
Спорт
Липецкий дзюдоист выиграл турнир памяти двукратного чемпиона Европы
Спорт
Липецкая красавица стала сильнейшей молодой штангисткой России
Спорт
Капитан «Металлурга» нарисовал плакат в поддержку партнёра, отправленного в дубль
Общество
Читать все
Житель Данковского района избил полицейского
Происшествия
На десяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Выходные в Липецке: юбилей маэстро, День Тракторного, билетов на Никиту Михалкова не достать
Общество
В Липецкой области будут судить трёх зиц-председателей
Происшествия
Холодный атмосферный фронт принесет в Липецкую область дожди
Погода в Липецке
Липецкая красавица стала сильнейшей молодой штангисткой России
Спорт
Липецкий дзюдоист выиграл турнир памяти двукратного чемпиона Европы
Спорт
У Покотыло в Липецке опять не покатило
Спорт
Капитан «Металлурга» нарисовал плакат в поддержку партнёра, отправленного в дубль
Общество
Читать все
В России
11
11 минут назад

В Ростовской области из-за БПЛА загорелась газораспределительная станция

Силы ПВО отразили атаку БПЛА в Каменском, Кашарском, Красносулинском, Миллеровском, Милютинском и Тарасовском районах Ростовской области. Последствий и пострадавших нет, Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь, передает ТАСС.

"Массированная воздушная атака врага ночью была отражена по северу Ростовской области. БПЛА уничтожены и подавлены в Тарасовском, Миллеровском, Милютинском, Кашарском, Каменском и Красносулинском районах. В Кашарском районе загорелась трава между населенными пунктами, огонь оперативно потушили", - написал он в своем Telegram-канале.

В Тарасовском районе оперативные службы потушили огонь на газораспределительной станции. Газоснабжение не нарушилось, люди не пострадали, добавил губернатор.
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
Зажигалки по паспорту, охлажденные кредиты — законы, которые вступают в силу в сентябре
Здоровье
Заболеваемость ОРВИ за неделю выросла на 32%
Общество
Две центральные улицы Липецка перекрываются на время реконструкции теплосетей
Общество
Пребывание в лесах области ограничено до 30 сентября
Общество
Трамвай вновь связал правый и левый берега в Липецке
Здоровье
С отравлением грибами в больнице остаётся одна пациентка
Общество
При хорошей погоде «Петропарк» примет первых посетителей уже этой осенью
Экономика
Цены на бензин продолжают расти в Липецкой области
Экономика
Вложения липчан в страхование выросли на 38%
Экономика
Расходы липчан на платные услуги выросли на 1,5%
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить