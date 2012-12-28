Выходные в Липецке: юбилей маэстро, День Тракторного, билетов на Никиту Михалкова не достать
Выходные в Липецке: юбилей маэстро, День Тракторного, билетов на Никиту Михалкова не достать
После ссоры с водителем мужчина расстрелял автобус
"В дежурную часть УМВД России по Наро-Фоминскому городскому округу поступило сообщение о том, что неизвестный повредил стекло автобуса", - сообщили в ведомстве.
Полицейскими предварительно установлено, что на автостанции, расположенной на улице Курзенкова, после словесного конфликта с водителем автобуса мужчина несколько раз выстрелил в сторону автобуса. В результате инцидента пострадавших нет.
Сотрудники полиции доставили мужчину в территориальный отдел. Им оказался житель Москвы 1986 года рождения, у которого изъят пневматический пистолет.
