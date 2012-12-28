Липецкая вечЁрка: ситуация с бензином, штрафы за съемку БПЛА и снова ДТП на Октябрьском мосту
Умер режиссер и телеведущий Тигран Кеосаян
Кинорежиссер, сценарист, продюсер и телеведущий Тигран Кеосаян скончался.
В начале января Симоньян сообщила, что ее муж пережил клиническую смерть и находится в коме, — передает РИА Новости.
«Сегодня ночью Тигран ушел к Создателю», — написала она в Telegram-канале.
Также Симоньян поблагодарила людей за молитвы за мужа и попросила не звонить ни ей, ни семье.
«Спасибо всем, кто молился. Пожалуйста, не звоните сейчас ни мне, ни семье. Спасибо всем, спасибо», — попросила она.
Режиссер попал в больницу в декабре 2024 года. Он впал в кому 9 января 2025 года. Его госпитализировали из-за осложнений на фоне хронических сердечных заболеваний. Известно, что Кеосаян пережил два инфаркта.
Ранее сообщалось, что состояние режиссера улучшилось. Медики отмечали снижение отека мозга. Кроме того, по их словам, пациент слабо реагировал на внешние раздражители.
