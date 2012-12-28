Все новости
Дмитрий Харатьян побывал на могиле деда в Липецке
Общество
Липецкая вечЁрка: ситуация с бензином, штрафы за съемку БПЛА и снова ДТП на Октябрьском мосту
Общество
В столкновении «Лады Гранта» с «Киа» погиб водитель отечественного автомобиля
Происшествия
На девяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
41-летний мужчина в гостях зарезал сожительницу, а потом обчистил её сумку
Происшествия
Двое на квадроцикле скрылись от охотинспектора
Общество
В Липецке из здания магазина украли 11 миллионов рублей
Происшествия
Вариант «А»: подарить цветы и помириться. Вариант «Б»: убить ножом и топором
Происшествия
В Липецкой области ночью ожидаются заморозки
Погода в Липецке
Сергей Кажакин будет обжаловать приговор
Происшествия
Читать все
На мемориальном комплексе площади Героев в Липецке сделают автоматический полив газона
Общество
На улице Октябрьской у областного суда убрали второстепенный выезд на улицу Карла Маркса
Общество
Правительство области подкинуло администрации Липецка 111 111 111 рублей 11 копеек на ремонт дорог
Общество
Без труда не вытащишь пьяного из пруда: на помощь утопающему пришли спасатели
Происшествия
Сергей Есенин из Липецкой области утверждает, что он потомок Сергея Есенина.
Общество
В Липецкой области 2,6 тысячи человек пострадали от укусов, оцарапываний и ослюнений животными
Здоровье
Припаркованные автомобили регулярно блокируют движение трамваев в Липецке
Общество
Статистика: из зарубежных стран липчане предпочитали для отдыха Турцию и Египет
Общество
23-летний закладчик получил 10 лет колонии строгого режима
Происшествия
Технический кружок НЛМК поможет получить профессию уже в школе
НЛМК Live
Читать все
В России
85
сегодня, 15:11

Умер режиссер и телеведущий Тигран Кеосаян

Кинорежиссер, сценарист, продюсер и телеведущий Тигран Кеосаян скончался.

Скончался известный кинорежиссер, теле- и радиоведущий Тигран Кеосаян, — сообщила его супруга, главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.

В начале января Симоньян сообщила, что ее муж пережил клиническую смерть и находится в коме, — передает РИА Новости.

«Сегодня ночью Тигран ушел к Создателю», — написала она в Telegram-канале.

Также Симоньян поблагодарила людей за молитвы за мужа и попросила не звонить ни ей, ни семье.

«Спасибо всем, кто молился. Пожалуйста, не звоните сейчас ни мне, ни семье. Спасибо всем, спасибо», — попросила она.

Режиссер попал в больницу в декабре 2024 года. Он впал в кому 9 января 2025 года. Его госпитализировали из-за осложнений на фоне хронических сердечных заболеваний. Известно, что Кеосаян пережил два инфаркта.

Ранее сообщалось, что состояние режиссера улучшилось. Медики отмечали снижение отека мозга. Кроме того, по их словам, пациент слабо реагировал на внешние раздражители.
