36 минут назад
Росстандарт утвердил новый ГОСТ на пиво
Он вступит в силу с 1 января 2027 года.
Росстандарт утвердил новый ГОСТ на пиво, документ вступит в силу с 1 января 2027 года. Соответствующее уведомление об утверждении стандарта опубликовано на сайте ведомства.
Понятие «пиво» получит более четкое определение. В частности, официально пенным сможет именоваться продукция без ароматизаторов, этиловый спирт в которой образован через брожение пивного сусла из солода, хмеля или хмелепродуктов, — передает Bfm.ru.
Расширился список солодов для производства: помимо ячменного и пшеничного, можно использовать ржаной, гречишный и другие солоды. Отмечается, что теперь не менее 80% сырья для пива должен будет составлять именно солод и 20% — иные продукты.
Стандарт должен вступить в силу с начала 2027 года с правом досрочного применения, его разработка велась с 2019 года. Существующий на данный момент регламент был принят в 2012 году, некоторые участники рынка называют его давно устаревшим.
