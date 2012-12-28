Липецкая вечЁрка: ситуация с бензином, штрафы за съемку БПЛА и снова ДТП на Октябрьском мосту
Призывников обяжут извещать военкомат о переезде в течение года
Изменения предлагается внести в статью 21.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях (неисполнение гражданами обязанностей по воинскому учету).
Соответствующий законопроект был размещен в базе законодательной деятельности Госдумы. Его авторами стали глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, его первый заместитель Андрей Красов и заместитель Юрий Швыткин.
В связи с планируемыми изменениями в законодательство о проведении воинского призыва в течение всего года, а не два раза в год, как действует сейчас, предлагается поправить в КоАП РФ в статье 21.5 положение об ответственности за несообщение в военкоматы гражданином, подлежащим призыву, о выезде на срок более трех месяцев с места жительства или места пребывания, — передает «Интерфакс».
Законопроект предусматривает, что извещать военкомат гражданин, подлежащий призыву, должен без привязки к периоду проведения призыва.
Ответственность за это предлагается оставить такой же, как в действующем законодательстве: наложение административного штрафа в размере от 10 до 20 тысяч рублей.
