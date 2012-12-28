Дефицит бензина объяснили несвоевременной отгрузкой нефтеперерабатывающими заводами и увеличением сроков доставки
Возникший после атаки БПЛА пожар на Афипском НПЗ ликвидирован
Пожар на Афипском нефтеперерабатывающем заводе произошёл из-за падения БПЛА Кубани. Фрагменты дрона ВСУ рухнули на одну из установок предприятия.
Спасатели оперативно ликвидировали возгорание, — сообщил оперштаб Кубани в своем Telegram-канале.
«Обломки беспилотника упали на одну из установок. Произошло возгорание на площади 30 кв. м, которое уже ликвидировали», — говорится в публикации.
Уточняется, что в результате произошедшего никто не пострадал. На месте падения обломков работают специалисты.
Кроме того, в оперштабе добавили, что фрагменты БПЛА упали в Темрюкском районе, пострадавших и повреждений нет.
