сегодня, 11:34
В Ленинградской области семь человек умерли из-за отравления суррогатным алкоголем
В Сланцевском районе Ленинградской области семь человек скончались в результате отравления суррогатным алкоголем. Продавец некачественной продукции уже задержан.
«По поручению прокурора Ленинградской области Сергея Жуковского городская прокуратура проводит проверку по факту отравления суррогатным алкоголем нескольких жителей Сланцевского района. В ходе проверки будет дана оценка всем обстоятельствам произошедшего, а также соблюдению прав и законных интересов граждан», — говорится в Телеграм-канале региональной прокуратуры.
Прокуратурой признано законным и обоснованным уголовное дело, возбуждённое по ч. 3 ст. 109 УК РФ.
В сентябре в Сланцевском районе Ленинградской области 19 человек умерли от отравления алкоголем, — сообщила пресс-служба регионального правительства.
В восьми случаях лабораторно подтверждено, что причиной смерти стал метанол. В пресс-службе добавили, что, по предварительным данным, к отравлению привели несанкционированное частное производство и торговля алкоголем «с рук».
Последний инцидент произошел в деревне Гостицы и городе Сланцы. По информации источника РИА Новости в оперативных службах, там скончались семь человек, трое находятся в больнице.
Людей, которые продавали алкоголь, уже задержали, — заявили в областной прокуратуре.
