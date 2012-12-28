Все новости
В России
55
сегодня, 11:34

В Ленинградской области семь человек умерли из-за отравления суррогатным алкоголем

В Сланцевском районе Ленинградской области семь человек скончались в результате отравления суррогатным алкоголем. Продавец некачественной продукции уже задержан.

Ситуация с отравлением суррогатным алкоголем жителей Сланцевского района находится на особом контроле прокурора Ленинградской области.

«По поручению прокурора Ленинградской области Сергея Жуковского городская прокуратура проводит проверку по факту отравления суррогатным алкоголем нескольких жителей Сланцевского района. В ходе проверки будет дана оценка всем обстоятельствам произошедшего, а также соблюдению прав и законных интересов граждан», — говорится в Телеграм-канале региональной прокуратуры.

Прокуратурой признано законным и обоснованным уголовное дело, возбуждённое по ч. 3 ст. 109 УК РФ.

В сентябре в Сланцевском районе Ленинградской области 19 человек умерли от отравления алкоголем, — сообщила пресс-служба регионального правительства.

В восьми случаях лабораторно подтверждено, что причиной смерти стал метанол. В пресс-службе добавили, что, по предварительным данным, к отравлению привели несанкционированное частное производство и торговля алкоголем «с рук».

Последний инцидент произошел в деревне Гостицы и городе Сланцы. По информации источника РИА Новости в оперативных службах, там скончались семь человек, трое находятся в больнице.

Людей, которые продавали алкоголь, уже задержали, — заявили в областной прокуратуре.
отравление
суррогат
алкоголь
