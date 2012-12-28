Дефицит бензина объяснили несвоевременной отгрузкой нефтеперерабатывающими заводами и увеличением сроков доставки
сегодня, 10:49
В Псковской области на ж/д путях произошел взрыв
На железнодорожных путях около станции Плюсса в Псковской области произошел взрыв.
Он также сообщил, что в результате взрыва пострадавших нет.
«Сегодня утром недалеко от станции Плюсса произошёл взрыв на железнодорожных путях. Пострадавших нет», — написал он в своём канале в МAX.
По его словам, железнодорожный состав с рельсов не сошёл. На месте происшествия работают оперативные службы, — добавил Ведерников.
