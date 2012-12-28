Дефицит бензина объяснили несвоевременной отгрузкой нефтеперерабатывающими заводами и увеличением сроков доставки
сегодня, 10:08
В Смоленской области остановлено движение поездов из-за столкновения фуры с поездом
Из-за инцидента пострадала локомотивная бригада, машинист и помощник машиниста с травмами средней тяжести доставлены в больницу.
«В районе станции Рыжиково на железнодорожном переезде столкнулись грузовой поезд и большегрузный автомобиль. Пожарные тушат 6 вагонов с горючими материалами. В ликвидации задействованы более 40 специалистов и 10 единиц техники. На место выдвинулись пожарный и восстановительный поезда», — говорится в Телеграм-канале МЧС России.
Поезд и грузовик столкнулись в 07:26 мск между станциями Рудня и Голынки — водитель выехал на железнодорожный переезд, когда к нему приближался состав. Машинист пытался избежать столкновения, экстренно сбросив скорость, — сообщает пресс-служба Московской железной дороги.
В результате столкновения локомотив и 18 вагонов с бензином сошли с рельсов, топливо загорелось. Пострадали машинист и его помощник, их доставили в больницу с травмами средней тяжести.
Движение поездов на аварийном участке приостановили. На место направлены три пожарных и четыре восстановительных поезда, организован оперативный штаб.
