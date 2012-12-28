На страже материнского здоровья: клиника ГК «Мать и дитя» отметила год работы в Липецке

Год назад, в сентябре 2024 года федеральная группа компаний «Мать и дитя» открыла первое медицинское учреждение своего бренда в Липецкой области – клинику ЭКО и семейного здоровья.

Доступность современной медицинской помощи – такой принцип заложил в работу сети «Мать и дитя» ее генеральный директор, акушер-гинеколог, доктор медицинских наук, академик РАН Марк Курцер – это как раз о липецкой клинике. Помощь на уровне последних достижений мировой медицины в клинике получают будущие мамы и отцы, женщины, которые давно стали матерями, а некоторые — уже и бабушками. Лечение патологий шейки матки, различных воспалений, операции при эндометриозе, определение причины болей при менструации – клиника предоставляет множество услуг, связанных с женским здоровьем.

Будущую маму здесь будут сопровождать с первых дней беременности и до родов, проведут обследование и подберут лечение для папы, если обнаружатся проблемы с мужским здоровьем. Сложности с зачатием не станут приговором для пары, которая мечтает о ребенке – ЭКО является одним из основных направлений работы липецкой клиники.

Помощь в отделении репродуктивных технологий можно получить и по полису ОМС, говорит заведующая женской консультацией клиники «Мать и дитя» Ирина Попова. Диагностическое и операционное оборудование здесь – последнего поколения, оборудованы криохранилище, операционная, палаты дневного стационара, смотровые кабинеты. А главное, в «Мать и дитя» создана высокотехнологичная эмбриологическая лаборатория: в ней не только вырастят эмбрион, но и расскажут практически все о будущем здоровье ребенка. Система получения и хранения эмбрионов организована по протоколам мировых стандартов, с использованием планшетных инкубаторов — инновационного оборудования, разработанного для культивирования эмбрионов в условиях, максимально приближенных к естественным.









- Раньше значительная часть пациенток проводила ЭКО в Белгороде и Москве, сегодня эта помощь в рамках ОМС стала для них доступнее, в своем родном городе. Более того, к нам приезжают женщины из других регионов — Тульской, Тамбовской, Орловской областей. За первый год работы мы уже провели более 200 протоколов ЭКО, — рассказала Ирина Попова.









По ее словам, программа ЭКО интересна не только для женщин с бесплодием – о подстраховке задумываются пары, у которых есть возможность родить ребенка, но очень высок риск, что этот ребенок получит в наследство какое-либо генетическое заболевание, например, муковисцидоз. Высокая степень риска невынашивания – еще одно состояние, когда ЭКО дарит женщине шанс стать матерью. В программе ЭКО врачи выявляют причину сбоя, затем из полученных эмбрионов отбирают здоровый.





- Четыре или пять неудачных попыток забеременеть — с такой проблемой в наш центр обратилась женщина, желающая стать матерью. Обследование определило проблему — хромосомная транслокация генов, когда у человека есть какая-либо необычная структура хромосом. С помощью ПГТ-А исследования – это тестирование, когда эмбрион проверяют на генетические аномалии ещё до его переноса в полость матки – выбрали здоровый эмбрион, без перестройки хромосомы. Процедура ЭКО позволит женщине осуществить свою мечту, — привела случай из практики клиники Ирина Попова.





В клинике готовы проводить 800 циклов ЭКО, 18 тысяч приемов и 300 малых гинекологических операций в год. При необходимости организуют экстренный консилиум с участием врачей сети из клиник Москвы и других регионов – пациенту не потребуется ехать в соседний город для дополнительной консультации, тратя на это время.

Результативное лечение невозможно без качественной высокоточной диагностики, и этому вопросу в клинике уделяют большое внимание: аппаратную диагностику доверяют только прогрессивным системам от ведущих мировых производителей. Так, плановые скрининги для беременных проводятся с использованием безопасных и высокоинформативных ультразвуковых технологий – 3D и 4D. Благодаря аппарату 4D-УЗИ можно судить о состоянии любого органа и системы, выявить патологию уже на ранних сроках.

Главная миссия клиники – сделать все возможное для счастья и благополучия каждого пациента. Эта простая идея и стала принципом работы команды «Мать и дитя». Ведь каждый здоровый младенец, появившийся на свет, — наивысшее счастье для любой семейной пары, которая обратилась сюда за помощью.

Реклама. ООО «Мать и дитя Липецк»