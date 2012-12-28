Все новости
Популярное
Комментируют
Никита Михалков ответил на привет от Аллы Пугачёвой в Липецке
Культура
Подача тепла в социальные учреждения начинается с сегодняшнего дня
Общество
«В старый «Мерседес» я могу посадить до ста пассажиров. А сколько их поместится в новый «Волгабас»?
Общество
Липчан предупреждают о заморозках
Погода в Липецке
«Пришли к ним в квартиру и ужаснулась: разруха, грязь, вонь»
Происшествия
В Липецкую область приходят заморозки
Погода в Липецке
В Липецкой области раскрыта кража денег из банкомата
Происшествия
ИИ помогает коммунальщикам отфутболивать липчан?
Общество
Липецкая вечЁрка: включение тепла, передел транспортного рынка и привет от Никиты Михалкова
Общество
К концу осени в Липецке благоустроят пруд на улице Земной
Общество
Размахивал карточками, словно шашкой – судья-тинэйджер вынес «Металлургу» 7 предупреждений и 3 удаления
Спорт
Юный ельчанин задержан за распространение наркотиков
Происшествия
Украденные 50 плиток шоколада придётся отработать
Происшествия
Лишённая прав липчанка села за руль «Волги»: женщина получила 120 часов обязательных работ
Происшествия
Липецкие хоккеисты обыграли… «Липецк»
Спорт
Пенсионерка из Усманского района предстанет перед судом за кражу кошелька в магазине
Общество
Тренер «Металлурга» верит в героизм подопечных
Спорт
На девяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Мощная вспышка на Солнце отразилась северным сиянием над Липецкой областью
Общество
Сегодня в Липецке: бордель на театральной сцене, сколько пьют липчане – цифры завораживают
Общество
Бизнес
74
3 минуты назад

На страже материнского здоровья: клиника ГК «Мать и дитя» отметила год работы в Липецке

Год назад, в сентябре 2024 года федеральная группа компаний «Мать и дитя» открыла первое медицинское учреждение своего бренда в Липецкой области – клинику ЭКО и семейного здоровья.

Доступность современной медицинской помощи – такой принцип заложил в работу сети «Мать и дитя» ее генеральный директор, акушер-гинеколог, доктор медицинских наук, академик РАН Марк Курцер – это как раз о липецкой клинике. Помощь на уровне последних достижений мировой медицины в клинике получают будущие мамы и отцы, женщины, которые давно стали матерями, а некоторые — уже и бабушками. Лечение патологий шейки матки, различных воспалений, операции при эндометриозе, определение причины болей при менструации – клиника предоставляет множество услуг, связанных с женским здоровьем.

второе фото.jpg

Будущую маму здесь будут сопровождать с первых дней беременности и до родов, проведут обследование и подберут лечение для папы, если обнаружатся проблемы с мужским здоровьем. Сложности с зачатием не станут приговором для пары, которая мечтает о ребенке – ЭКО является одним из основных направлений работы липецкой клиники.

Помощь в отделении репродуктивных технологий можно получить и по полису ОМС, говорит заведующая женской консультацией клиники «Мать и дитя» Ирина Попова. Диагностическое и операционное оборудование здесь – последнего поколения, оборудованы криохранилище, операционная, палаты дневного стационара, смотровые кабинеты. А главное, в «Мать и дитя» создана высокотехнологичная эмбриологическая лаборатория: в ней не только вырастят эмбрион, но и расскажут практически все о будущем здоровье ребенка. Система получения и хранения эмбрионов организована по протоколам мировых стандартов, с использованием планшетных инкубаторов — инновационного оборудования, разработанного для культивирования эмбрионов в условиях, максимально приближенных к естественным.

Ирина Викторовна.jpg

- Раньше значительная часть пациенток проводила ЭКО в Белгороде и Москве, сегодня эта помощь в рамках ОМС стала для них доступнее, в своем родном городе. Более того, к нам приезжают женщины из других регионов — Тульской, Тамбовской, Орловской областей. За первый год работы мы уже провели более 200 протоколов ЭКО, — рассказала Ирина Попова.


Эмбриолог.jpg

По ее словам, программа ЭКО интересна не только для женщин с бесплодием – о подстраховке задумываются пары, у которых есть возможность родить ребенка, но очень высок риск, что этот ребенок получит в наследство какое-либо генетическое заболевание, например, муковисцидоз. Высокая степень риска невынашивания – еще одно состояние, когда ЭКО дарит женщине шанс стать матерью. В программе ЭКО врачи выявляют причину сбоя, затем из полученных эмбрионов отбирают здоровый.

4.jpg

- Четыре или пять неудачных попыток забеременеть — с такой проблемой в наш центр обратилась женщина, желающая стать матерью. Обследование определило проблему — хромосомная транслокация генов, когда у человека есть какая-либо необычная структура хромосом. С помощью ПГТ-А исследования – это тестирование, когда эмбрион проверяют на генетические аномалии ещё до его переноса в полость матки – выбрали здоровый эмбрион, без перестройки хромосомы. Процедура ЭКО позволит женщине осуществить свою мечту, — привела случай из практики клиники Ирина Попова.


5.jpg

В клинике готовы проводить 800 циклов ЭКО, 18 тысяч приемов и 300 малых гинекологических операций в год. При необходимости организуют экстренный консилиум с участием врачей сети из клиник Москвы и других регионов – пациенту не потребуется ехать в соседний город для дополнительной консультации, тратя на это время.

Результативное лечение невозможно без качественной высокоточной диагностики, и этому вопросу в клинике уделяют большое внимание: аппаратную диагностику доверяют только прогрессивным системам от ведущих мировых производителей. Так, плановые скрининги для беременных проводятся с использованием безопасных и высокоинформативных ультразвуковых технологий – 3D и 4D. Благодаря аппарату 4D-УЗИ можно судить о состоянии любого органа и системы, выявить патологию уже на ранних сроках.

Главная миссия клиники – сделать все возможное для счастья и благополучия каждого пациента. Эта простая идея и стала принципом работы команды «Мать и дитя». Ведь каждый здоровый младенец, появившийся на свет, — наивысшее счастье для любой семейной пары, которая обратилась сюда за помощью.


предупреждающая надпись.jpg

Реклама. ООО «Мать и дитя Липецк»

Общество
Зажигалки по паспорту, охлажденные кредиты — законы, которые вступают в силу в сентябре
Здоровье
Заболеваемость ОРВИ за неделю выросла на 32%
Общество
Две центральные улицы Липецка перекрываются на время реконструкции теплосетей
Общество
Пребывание в лесах области ограничено до 30 сентября
Общество
Трамвай вновь связал правый и левый берега в Липецке
Здоровье
С отравлением грибами в больнице остаётся одна пациентка
Общество
При хорошей погоде «Петропарк» примет первых посетителей уже этой осенью
Экономика
Цены на бензин продолжают расти в Липецкой области
Экономика
Вложения липчан в страхование выросли на 38%
Экономика
Расходы липчан на платные услуги выросли на 1,5%
