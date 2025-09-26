Дефицит бензина объяснили несвоевременной отгрузкой нефтеперерабатывающими заводами и увеличением сроков доставки
В Липецкой области введены штрафы за распространение фото и видео с последствиями атак БПЛА
Липецкая вечЁрка: ситуация с бензином, штрафы за съемку БПЛА и снова ДТП на Октябрьском мосту
В Липецке задержан повторно севший за руль пьяным водитель и его пассажир с наркотиками
Сегодня в Липецке: легендарный Колбаско вернулся, новый сезон квартирников, липчане назвали самые престижные профессии
В России
54 минуты назад
Силы ПВО за ночь уничтожили 55 украинских БПЛА над территорией РФ
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 55 украинских беспилотных летательных аппаратов», — говорится в сообщении в Telegram-канале.
Уточняется, что 20 дронов уничтожили в небе над Азовским морем, по 14 — над Ростовской областью и Республикой Крым, а также три БПЛА — над Краснодарским краем. Также по одному беспилотнику было сбито над Курской, Белгородской, Воронежской и Тамбовской областями.
Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в этот же день сообщил, что силы ПВО отразили атаку украинских БПЛА на шесть муниципалитетов региона. Слюсарь отметил, что в результате атаки никто из людей не пострадал. Однако повреждения были зафиксированы в Ростове-на-Дону, сообщают «Известия».
