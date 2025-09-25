Дефицит бензина объяснили несвоевременной отгрузкой нефтеперерабатывающими заводами и увеличением сроков доставки
Липецкая вечЁрка: ситуация с бензином, штрафы за съемку БПЛА и снова ДТП на Октябрьском мосту
Николя Саркози приговорили к пяти годам по делу о ливийских деньгах
Саркози приговорили к пяти годам по делу о финансировании от Ливии
Николя Саркози признан виновным в сговоре, который, по версии следствия, имел место в 2005–2007 годах. При этом другие пункты обвинения, такие как незаконное финансирование кампании, пассивная коррупция и сокрытие хищений ливийских государственных средств, были сняты. Истоки дела уходят в 2013 год, когда французско-ливанский предприниматель Зияд Такиддин заявил о своей осведомленности и уверял, что Ливия участвовала в финансировании предвыборной кампании Саркози. Он утверждал, что с конца 2006-го по начало 2007-го лично доставил из Триполи в Париж около €5 млн наличными, которые якобы получили Саркози и руководитель его штаба. Однако в 2020 году бизнесмен отказался от собственных слов, а в сентябре 2025 года он скончался в возрасте 75 лет.
О существовании доказательств участия Ливии заявлял и сын свергнутого ливийского лидера Муаммара Каддафи — Саиф аль-Ислам, публично подтверждавший причастность властей своей страны к финансированию кампании французского политика. В 2018 году против Саркози было выдвинуто новое обвинение — во взяточничестве, использовании нелегальных источников для выборов и сокрытии ливийских средств. Сам он неизменно заявлял, что речь идет о клевете и политическом давлении.
Через три года, в марте 2021-го, суд вынес ему обвинительный приговор в другом деле: по версии следствия, в 2014 году бывший президент пытался подкупить судью Кассационного суда Жильбера Азибера, чтобы получить закрытую информацию о расследовании. Попытку разоблачили благодаря прослушке телефонных переговоров. В 2023 году Саркози потерпел поражение в апелляции, а затем и в кассационной жалобе. Судебное решение предусматривало три года заключения, из которых два года — условно, а один год — с ограничением передвижения и под контролем электронного браслета.
