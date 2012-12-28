В Липецкой области введены штрафы за распространение фото и видео с последствиями атак БПЛА
Дефицит бензина объяснили несвоевременной отгрузкой нефтеперерабатывающими заводами и увеличением сроков доставки
28
23 минуты назад
Кабмин продлит запрет на экспорт бензина до конца года
Правительство России продлит запрет на экспорт бензина до конца года.
«Есть решение. Мы продлим в ближайшее время запрет на экспорт бензина до конца года, а также будет введен запрет на экспорт дизельного топлива для непроизводителей также до конца года», — отметил он.
По его словам, это позволит дополнительно обеспечить рынок нефтепродуктами, которые сейчас экспортируются, — передает ТАСС.
Вице-премьер уточнил, что запрет на экспорт бензина не будет касаться поставок топлива по межправительственным соглашениям.
Сейчас до 30 сентября действует запрет на экспорт бензина для всех участников рынка (в том числе для НПЗ), а для непроизводителей — до 31 октября.
