50
сегодня, 16:26

Госдума одобрила закон о бесплатном обучении профессии для не сдавших ГИА

Государственная дума (ГД) РФ приняла в первом чтении законопроект, согласно которому не сдавшие ГИА девятиклассники смогут бесплатно обучиться рабочей профессии.

Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому не сдавшие ГИА девятиклассники смогут бесплатно обучиться рабочей профессии. Соответствующее заявление опубликовали 25 сентября на сайте нижней палаты парламента.

«Обучающиеся, получившие на государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования неудовлетворительные результаты, «вправе бесплатно пройти профессиональное обучение по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочего, должностям служащего», — говорится в публикации.

Изменения внесут в федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации». Перечень профессий, должностей и образовательных организаций, где можно будет пройти обучение, будут установлены региональными органами власти.

В Госдуме отметили, что одновременно с освоением профессии учащиеся могут подготовиться к повторному прохождению ГИА. Так, школьник сможет получить не только аттестат об образовании, но и документ о квалификации.

Уточняется, что в случае окончательного принятия законопроекта эти нормы должны заработать с 1 января 2026 года.
образование
обучение
профессия
