В России вырос спрос на новые автомобили
Летом 2025 года самыми популярными марками новых автомобилей стали SWM, «Москвич», Solaris, LADA и Jetour, а моделями — SWM G05 Pro, LADA Vesta, «Москвич 3», LADA Granta и Jetour Dashing.
Заметнее всего в январе–августе вырос спрос на марки Chery (+47,2%) и Geely (+10,2%), а также на модели Jetour Dashing (+47%), Chery Tiggo 7 Pro Max (+46,2%), LADA Vesta (+42,1%) и OMODA C5 (+10,1%).
В целом же в августе спрос на новые китайские машины вырос на 3,2% по сравнению с июлем, а с начала года показатель увеличился практически на треть (+31,9%).
Средняя стоимость новых автомобилей в августе уменьшилась на 2,7%, до 2,8 млн рублей.
