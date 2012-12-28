Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
«Не более 60 литров в одни руки»: на липецких АЗС ажиотаж
Общество
В Липецком районе запущен экотехнопарк для переработки отходов
Общество
На Октябрьском мосту столкнулись три автомобиля
Происшествия
В Липецкой области введены штрафы за распространение фото и видео с последствиями атак БПЛА
Общество
На площади Петра столкнулись «Рено» и «Матиз»: госпитализирована пара пенсионеров
Происшествия
Житель Липецка задержан за мошенничество с автозапчастями на сумму свыше 2 млн рублей
Происшествия
Цены на бензин растут все быстрее
Общество
0:6 ко дню рождения главного тренера
Спорт
В Липецкой области до +15
Погода в Липецке
Дефицит бензина объяснили несвоевременной отгрузкой нефтеперерабатывающими заводами и увеличением сроков доставки
Общество
Читать все
На Октябрьском мосту столкнулись три автомобиля
Происшествия
Дефицит бензина объяснили несвоевременной отгрузкой нефтеперерабатывающими заводами и увеличением сроков доставки
Общество
Детский нейрохирург Руслан Васин: «Тяжелые мотоциклетные травмы никогда не остаются без последствий»
Общество
Цены на бензин растут все быстрее
Общество
Житель Липецка задержан за мошенничество с автозапчастями на сумму свыше 2 млн рублей
Происшествия
Двое на квадроцикле скрылись от охотинспектора
Общество
В области создано представительство Информационного центра СК России
Общество
В Липецкой области ночью ожидаются заморозки
Погода в Липецке
Ветеринары извлекли рыболовную блесну из пасти охотничьей собаки
Происшествия
Дмитрий Харатьян побывал на могиле деда в Липецке
Общество
Читать все
В России
61
сегодня, 16:12

В России вырос спрос на новые автомобили

В январе–августе 2025 года новые автомобили стали на 10,3% более востребованы по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. В августе россияне на 6,3% чаще искали новые машины, чем в июле. Об этом «Известиям» сообщили в пресс-службе «Авито Авто».

Летом 2025 года самыми популярными марками новых автомобилей стали SWM, «Москвич», Solaris, LADA и Jetour, а моделями — SWM G05 Pro, LADA Vesta, «Москвич 3», LADA Granta и Jetour Dashing.

Заметнее всего в январе–августе вырос спрос на марки Chery (+47,2%) и Geely (+10,2%), а также на модели Jetour Dashing (+47%), Chery Tiggo 7 Pro Max (+46,2%), LADA Vesta (+42,1%) и OMODA C5 (+10,1%).

В целом же в августе спрос на новые китайские машины вырос на 3,2% по сравнению с июлем, а с начала года показатель увеличился практически на треть (+31,9%).

Средняя стоимость новых автомобилей в августе уменьшилась на 2,7%, до 2,8 млн рублей.

0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
Зажигалки по паспорту, охлажденные кредиты — законы, которые вступают в силу в сентябре
Здоровье
Заболеваемость ОРВИ за неделю выросла на 32%
Общество
Две центральные улицы Липецка перекрываются на время реконструкции теплосетей
Общество
Пребывание в лесах области ограничено до 30 сентября
Общество
Трамвай вновь связал правый и левый берега в Липецке
Здоровье
С отравлением грибами в больнице остаётся одна пациентка
Общество
При хорошей погоде «Петропарк» примет первых посетителей уже этой осенью
Экономика
Цены на бензин продолжают расти в Липецкой области
Экономика
Вложения липчан в страхование выросли на 38%
Экономика
Расходы липчан на платные услуги выросли на 1,5%
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить