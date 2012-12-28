В Липецкой области введены штрафы за распространение фото и видео с последствиями атак БПЛА
Тушка цыпленка-бройлера подорожала в опте на 34%
Рост цен производители связывают с повышенным спросом и ограниченным предложением. При этом подорожали не только тушки, но и разделка: куриное филе стоит в среднем 320 рублей за кг (+10% год к году), окорочок — 162 рубля (+12%), крыло — 180 рублей (+5%).
По данным Минсельхоза, в январе–июле производство мяса птицы в живом весе увеличилось на 3,3% год к году и достигло 3,96 млн т.
«Значительная часть тушки бройлера продается в опте, ее покупают для дальнейшей разделки или переработки на мясокомбинатах. Фарш из курицы используют как альтернативу свинине для производства колбасных изделий», — обратил внимание президент Agrifood Strategies Альберт Давлеев.
По его словам, мясо птицы сейчас компенсирует рост цены на свиные полутуши и окорок, наблюдаемый с конца июля.
Увеличение оптовых цен пока не отразилось на розницу. По данным НСП, тушка стоит около 228,5 рублей за 1 кг (+4,8% год к году).
«Долгосрочные контракты позволяют ритейлерам закупать птицу по «старым ценам», что сдерживает розничное удорожание», — сказал «Известиям» топ-менеджер в крупном агрохолдинге.
