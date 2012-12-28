В РФ зафиксировали первый случай столкновения пассажирского самолета с БПЛА

В Липецкой области введены штрафы за распространение фото и видео с последствиями атак БПЛА
В России сообщили о первом случае столкновения самолета с беспилотным летательным аппаратом.
Борт Ан-26 RA-26122 Камчатского авиационного предприятия при выполнении регулярного рейса Петропавловск-Камчатский — Тиличики 2 августа мог столкнуться с беспилотником, — передает РБК со ссылкой на авиаперевозчика.
После посадки самолета в аэропорту назначения авиационный персонал оператора аэродрома обнаружил повреждения планера (несущая конструкция самолета, состоит из фюзеляжа, крыла, оперения и шасси, но без двигателей и оборудования). При этом в полете экипаж не заметил каких-либо ударов и отклонений в работе авиационной техники, — отметили в компании. Специалисты предварительно сочли, что причиной могло быть столкновение с птицей.
Комиссия Камчатского межрегионального территориального управления (МТУ) Росавиции в результате расследования пришла к выводу, что причиной повреждения элементов планера Ан-26 стало столкновение в полете с неустановленным объектом, вероятнее всего, беспилотным воздушным судном (БВС), — рассказали в авиаперевозчике.
«Определить, кто управлял БВС, невозможно, поскольку неизвестно место запуска беспилотника. С учетом высоты полета воздушного судна на уровне 6 тыс. м, можно предположить, что столкновение могло произойти при взлете или заходе на посадку самолета. При этом полеты беспилотников в зоне аэропортов запрещены», — говорится в сообщении.
Камчатское авиационное предприятие подчеркивает, что в настоящее время неисправность самолета устранена, он эксплуатируется в штатном режиме, угрозы безопасности полетов нет.
Источник издания, знакомый с проведенным расследованием, уточнил, что это первый зарегистрированный случай возможного столкновения беспилотного воздушного судна с гражданским самолетом.
