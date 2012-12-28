В Липецкой области введены штрафы за распространение фото и видео с последствиями атак БПЛА
9
4 минуты назад
Россиянин оказался среди погибших на канатной дороге монахов на Шри-Ланке
Среди погибших были трое иностранных граждан из Индии, Румынии и России.
Инцидент произошел поздно накануне вечером в монастыре На Уяна Аранья Сенасаная, расположенном в Курунегала. Это один из крупнейших центров практики медитации в мире, он расположен в лесном массиве.
Монахи возвращались после совершения религиозных ритуалов. Во время подъема канат оборвался, и вагон с монахами сорвался с высоты.
Монахи передвигались по канатной дороге в «небольшой импровизированной» кабине. В итоге трос оборвался, и вагон с людьми рухнул вниз, покатился по склону, после чего врезался в дерево. Из шести пострадавших четверо остаются в критическом состоянии.
Среди погибших — граждане России, Румынии и Индии, — сообщила газета Daily Mirror. Их имена не сообщаются.
Двое монахов смогли выпрыгнуть из падающей кабины и отделались легкими травмами, еще четверо получили серьезные ранения. Пострадавших доставили в больницы.
