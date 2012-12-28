В Липецкой области введены штрафы за распространение фото и видео с последствиями атак БПЛА
В мире
48 минут назад
В промзоне британского Суиндона прогремел мощный взрыв
В Великобритании произошел мощный взрыв на складе в индустриальной зоне Граундвелл города Суиндон. Затем на месте происшествия вспыхнул пожар.
«Экстренные службы разбираются с серьезным инцидентом в Уилтшире после мощного взрыва на складе в промышленной зоне», — отмечают британские журналисты. На место происшествия прибыли экстренные службы: полиция, пожарные и скорая помощь. Оперативные группы продолжают работать на территории промышленной зоны, идет эвакуация людей в близлежащих объектах.
Пожарно-спасательная служба графств Дорсет и Уилтшир уточнила, что на месте работают не менее 10 пожарных машин, включая автолестницу и водовозы. Сотрудники службы борются с огнем и пытаются локализовать возгорание, чтобы не допустить его распространения на другие здания. О пострадавших пока информации нет.
«Экстренные службы разбираются с серьезным инцидентом в графстве Уилтшир после мощного взрыва на складе в промышленной зоне», — следует из материала.
Полиция заявила, что эвакуация затронет районы, расположенные вблизи промышленной зоны. Уточняется, что на месте происшествия задействовано не менее 10 машин, включая пожарные и специализированные транспортные средства. В связи с опасностью жителей, живущих рядом с промзоной, призвали закрыть окна.
Как отмечает телеканал, очевидцы сообщили, что в момент взрыва в их домах ощущалась сильная тряска.
